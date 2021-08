Capital ‘Día del Niño’ en las atracciones y Cooltural Kids en El Toyo viernes 20 de agosto de 2021 , 16:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El musical infantil será el domingo, habrá descuentos en el recinto el miércoles y la Plaza del Mar recibirá a Dr. Sapo el jueves





Que por segundo año la Feria se haya visto suspendida no impedirá que este año haya una serie de actividades destinadas para disfrutar en familia con los más pequeños de la casa. De esta manera, el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha programado dos espectáculos destinados para ello, ‘Las Aventuras de Bartolito’ de la Granja de Zanon para la tarde del domingo, 22 de agosto, a las 20.30 horas y ‘Las Aventuras de Sam’ de Dr. Sapo, el jueves, 26 de agosto, en la Plaza del Mar de El Toyo, en este caso a las 20.30 horas. Además, la zona de atracciones de feria contará con el habitual ‘Día del Niño’, que será el miércoles, día 25.



‘Las Aventuras de Bartolito en la Granja de Zenon’ es un espectáculo de Teatropia XXI, compañía dedicada a la representación de musicales infantiles, sembrando magia e ilusión y cosechando sonrisas. Amanece un nuevo día en la granja y Zenón con sus sobrinas debe de comenzar a trabajar... Pero es un día diferente ya que Bartolito no cantó al amanecer...



Un divertido show que cuenta con las alocadas aventuras de Bartolito y todos los animales de la granja: la vaca Lola, el pollito amarillito, el sapo Pepe, Susanita y su ratón, la Gallina Turuleca… Las entradas están a la venta en la página web www.almeriaculturaentradas.es y en la taquilla municipal del Teatro Apolo.



En ‘Las Aventuras de Sam’, Dr. Sapo presenta un espectáculo musical dirigido a familias, basado en el audio-cuento homónimo, que cuenta las aventuras de un simpático ratón que escapa de su caja de cartón en busca de una estrella. Una propuesta que combina a la perfección la música y los cuentos, invitando a los niños y niñas a pasar un rato divertido cantando de forma interactiva, potenciando su desarrollo, y fomentando valores de amistad, compañerismo y amor por la naturaleza. En este caso, la entrada es libre con invitación hasta completar aforo reducido a la situación sanitaria. Están en www.coolturalfest.com.



En cuanto al recinto de atracciones en el ferial, el horario general será de 19.00 a 00.00 horas, desde el viernes, día 20, hasta el sábado, 28 de agosto. El Día del Niño se ha fijado para el miércoles, día 25, con descuento en las atracciones. El concejal de Cultura, Diego Cruz, recuerda que “venimos de tener una experiencia muy positiva en la aplicación de los protocolos Covid en DiverToyo que se ha celebrado la primera quincena del mes en la zona de Retamar y se aplicarán todas las medidas de seguridad, controles de temperatura, advirtiendo a los usuarios que no podemos olvidar las medidas de precaución, que podemos disfrutar pero siendo responsables”, concluye. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

