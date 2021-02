Capital Diecisiete calles reciben este domingo el operativo de limpieza intensiva sábado 13 de febrero de 2021 , 18:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En las próximas semanas las tareas de limpieza discurrirán a lo largo de la Avenida del Mediterráneo, alcanzando en toda su amplitud el barrio de San Luis y alternando su desarrollo en barrios periféricos





A un total de diecisiete calles y espacios públicos diferentes llegarán este domingo los trabajos del operativo de limpieza intensiva que empezarán a desplegarse, a lo largo de las próximas semana, hacia el barrio de San Luis. Respondiendo a la planificación diseñada por el Área de Sostenibilidad Ambiental y la empresa concesionaria, Entorno Urbano, en su arranque esta fase los trabajos de limpieza tendrán como ámbito de actuación el entorno del Estadio 'Juan Rojas', en el barrio de Torrecárdenas, para ir descendiendo en las próximas semanas a lo largo de la Avenida del Mediterráneo.



La relación de calles que ocuparán las labores del dispositivo especial, el domingo día 14, son las siguientes:







· Calle Teruel



· Calle Dámaso Alonso



· Calle Torrente Ballestel



· Calle Mirambel



· Calle Huesca



· Plaza Teruel



· Calle Valderrobles



· Calle Camilo José Cela



· Calle Chirivel



· Calle Alcañiz



· Calle Aliaga



· Calle Híjar



· Calle Albarracín



· Calle Turolense



· Plaza Serón



· Calle Sierro



· Plaza Antonio Méndez Salvador







Como ya es habitual en este tipo de dispositivos, las tareas de limpieza intensiva comenzarán a primera hora e irán avanzando hasta mediodía, de modo que se solicita a los vecinos que respeten las señales provisionales de prohibido aparcar para que las máquinas y los trabajadores “lleguen hasta donde no pueden cuando los vehículos están estacionados”, ha recordado la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos. En este sentido ha explicado que la idea es ir levantando los carteles de prohibido estacionar conforme las vías quedan listas con el ánimo de procurar las menores molestias posibles.





Un fin de semana más desde el Ayuntamiento de Almería se pide disculpas anticipadamente por las “molestias” que el desarrollo de estas tareas pudiera causar, entendiendo la necesidad de proceder de esta manera para una mayor efectividad en las tareas de limpieza, cumpliendo así el propósito de este dispositivo que viene recorriendo la ciudad, cada domingo, desde el pasado mes de junio. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

