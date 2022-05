Diego Cruz pregona que “el Carnaval de Almería es amar a nuestra tierra por encima de todo”

lunes 02 de mayo de 2022 , 12:06h

Almería vive con alegría desde las 19.00 horas y hasta la madrugada el Concurso de Agrupaciones de Carnaval. Tras dos reñidas semifinales, actuarán doce conjuntos en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Pero como todo en la vida, hay que comenzar por el inicio, en este caso el pregón, para el que este año ha sido elegido el concejal de Cultura, Diego Cruz. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido a la final, en la que se ha rendido un sentido homenaje póstumo al informador Juan Antonio Barrios, muy vinculado con esta tradición. La Contrabanda ha cantado un pasodoble muy aplaudido dedicado a Barrios.

El primer edil ha disfrutado como un carnvalero más con un “Carnaval que está arraigado en las tradiciones de muchos barrios de la ciudad que trabajan todo el año para participar en el Concurso que esta edición ha contado con 18 agrupaciones, de las que 12 hoy concurren en la gran final. La mitad son de fuera, lo que demuestra que nuestro Carnaval se ha convertido por mérito propio en un atractivo para carnavaleros y cada año es mayor la presencia de grupos de otras provincias, con lo que supone tanto en alojamiento, restauración o comercio, ya que suelen ser grupos muy numerosos”. A su vez, Ramón Fernández-Pacheco, ha animado “a todos los almerienses a disfrazarse y disfrutar del carnaval de calle y todas las actividades programadas desde el 5 al 15 de mayo, con desfiles, la Fiesta de la Sobrasada, la Gala Coteca y un sinfín de propuestas para niños y mayores”.

El pregonero de este año, como se ha mencionado, es el concejal Diego Cruz, el cual ha asegurado que “el Carnaval es alegría, es amistad, es buen humor, es pensamiento crítico, es amar a nuestra tierra por encima de todo. Valores que compartimos y que le son propios a una ciudad abierta como la nuestra. Con muchos defectos, pero que no cambiaríamos por ninguna de este mundo”.

Ha continuado enlazándolo con la frase “un amor que es pasión y, por tanto, no entiende de razón. Cuando algo se quiere como vosotros queréis al Carnaval, nunca podrá haber nadie que os detenga, ni que os quite la ilusión de escribir unas letras, crear una música, elegir un tipo o disfraz, pintaros un colorete y salir a disfrutar”.

Luego ha vinculado el Carnaval con su pasión, el rock and roll. Diego Cruz ha manifestado que “todos los géneros que tienen que ver con el rock son los que me generan esos mismos sentimientos que a vosotros el Carnaval. Pero, pensándolo bien… Carnaval y rock tienen muchas cosas en común: La libertad de expresión, la fuerza y el poder de su música, la pasión que despierta en sus seguidores, y que por más trabas que se le pongan jamás se da por vencido y siempre resurge para volver más fuerte, como un Ave Fénix”.

Además, “en la historia del rock han sido muchas las estrellas que han elegido un tipo, un disfraz, para hacer que su mensaje llegara todavía más alto, más lejos y más fuerte: David Bowie creó el personaje de Ziggy Stardust y Major Tom, ¿Quién no conoce las pinturas icónicas de los Kiss, y los infinitos trajes de luz y color de Elvis Presley, el traje colegial de Angus Young de AC/DC, o el de Freddie Mercury en I Want To Break Free?”.

Por último, ha pedido que la ilusión y alegría del Carnaval “la transmitamos también a los pequeños, que serán los almerienses del futuro, por eso es importante también que conozcan las tradiciones de nuestra tierra y que sepan que el Carnaval no es algo copiado de Cádiz u otras provincias, sino que es una fiesta centenaria en nuestra ciudad”.

Un pregón del concejal de Cultura muy aplaudido, seguido de la imposición de bandas al dios Momo y las diosas del Carnaval, con el que se ha dado paso a la final del Concurso de Agrupaciones, que durará hasta la madrugada. Viva Almería y viva su carnaval.