Economía Diego Martínez Cano recibe la medalla de oro de la Cámara de Comercio de Almería y de la orden de Cámaras de España lunes 15 de noviembre de 2021 , 18:24h



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a Diego Martínez Cano, que ha recibido este lunes la medalla de oro de la Cámara de Comercio de Almería y la medalla de oro de la orden de Cámaras de Comercio de España en un acto en el que se ha reivindicado el papel de los empresarios y de los emprendedores.



Acompañado por la primera teniente de alcalde, María Vázquez, el primer edil ha tenido la oportunidad de aplaudir el papel que durante catorce años ha jugado Diego Martínez Cano al frente de la Cámara de Comercio.



Una institución, que tal y como han señalado el actual presidente, Jerónimo Parra, y el presidente de la Cámaras de Comercio de España, José Luis Bonet, ha defendido a las empresas, el valor del emprendimiento y ha apostado por la mejora de las comunicaciones e infraestructuras para lograr la internacionalización como punta de lanza de los productos almerienses.

