Capital 33.000 para el vallado y acceso de ocho solares municipales lunes 15 de noviembre de 2021 , 18:39h

Con un plazo de ejecución de dos meses y actuando sobre una superficie total de más de 31.000 m², el objetivo de estas obras es la de atender la situación actual de los solares municipales que se encuentran en mal estado





El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado hoy a la mercantil ‘Macri Obras Canalizaciones S.L.’, por importe de 33.217,05 euros, el contrato menor de obras de adecuación y reparación de vallado y acceso de ocho solares municipales que se encuentran en un mal estado de conservación o que carecen de algún elemento imprescindible para su función de cerramiento. Hasta ocho empresas han concurrido a un procedimiento ahora resuelto con su adjudicación. El plazo de ejecución de este contrato es de dos meses.



Este contrato viene a dar continuidad a los trabajos ejecutados por el Área de Sostenibilidad Ambiental en meses anteriores de reparación y mejora del vallado de otros trece solares municipales localizados en diferentes barrio de la capital, como parte de la inversión presupuestada en esta materia en el año anterior.



La concejala delegada, Margarita Cobos, ha justificado esta nueva actuación impulsada desde su área en la necesidad de “atender la situación actual de los solares municipales, en este caso de ocho de ellos, respondiendo así a la obligatoriedad que existe de su mantenimiento y conservación”, una obligatoriedad que, como ha recordado, “no solo se exige a los privados y que también viene atendiendo, como no puede ser de otra manera, la administración local”. Al respecto, Cobos ha cifrado en más de 200.000 euros la inversión realizada por el Ayuntamiento de Almería en este tipo de actuaciones en los últimos seis años. La situación de estos solares, en cuanto a su vallado y cerramiento, refiere desperfectos que ahora van a ser subsanados que son consecuencia del paso del tiempo, inclemencias meteorológicas o de actos incívicos.



La relación de solares sobre los que se va a actuar a través de este contrato, con una superficie total de más de 31.000 m², es la siguiente:







· Alcudia de Monteagud (Barrio de Los Molinos)



Superficie: 5.577.15 m²



· Calle Escorpio con calle Isla de Cabrera (Barrio La Pipa-Los Molinos)



Superficie: 597,88 m²



· Calle Socorro (Barrio de Pescadería)



Superficie: 1.313,92 m²



· Calle Túnez (Barrio Villablanca-Los Molinos)



Superficie: 9.900 m²



· Calle Nísperos (Barrio Torrecárdenas)



Superficie: 7.944,37 m²



· Calle María Tudor (Barrio Los Molinos)



Superficie: 3.958,95 m²



· Carretera del Ingenio (Barrio El Puche-Los Molinos)



Superficie: 893,68 m²



· Calle Lola Flores (Barrio Araceli)



Superficie: 1.049,80 m²







En el contrato hoy adjudicado se incluyen labores de replanteo del vallado, colocación de puertas de acceso al solar, del muro de bloque de hormigón visto, de acuerdo con las medidas y formato establecido, colocación de tubos de acero galvanizado y valla de acuerdo también con las características establecidas de acuerdo a la normativa urbanística que obliga a ello.



Otros acuerdos

En la Junta de Gobierno Local celebrada en el día de hoy y presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha aprobado también la concesión definitiva de subvenciones a Asociaciones de Comerciantes y Empresarios del término municipal de Almería para la dinamización y promoción del comercio por importe total de 139.999,96 euros.



Viene a ratificarse así el acuerdo provisional adoptado el pasado 3 de noviembre concediendo el montante total de estas ayudas repartido entre las asociaciones Almería Centro; la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de Almería (ASHAL); la Asociación de Comerciantes y Empresarios de El Alquián; la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de La Cañada; la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de El Zapillo; la Asociación de Empresarios Barrio Mediterráneo-ASEBAM y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Retamar y El Toyo.



Del mismo se ha acordado, a propuesta del Área de Seguridad y Movilidad, aprobar la concesión provisional de subvenciones a favor de catorce profesionales que prestan servicio de taxis adaptados a personas con movilidad reducida en el término municipal de Almería. El importe de la subvención se establece entre los 1.114 euros y los 5.800 euros.



A 60.000 euros asciende la cuantía total de la convocatoria anual para 2021 de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a profesionales del taxi, por los mayores gastos de adquisición y adaptación de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

