Capital Diez empresas optan a ejecutar los Jardines Mediterráneos de La Hoya martes 03 de agosto de 2021 , 16:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el Ayuntamiento se destaca la concurrencia de empresas para la ejecución de uno de los proyectos más importantes y transformadores que se abordan en esta corporación Diez ofertas se han presentado al procedimiento de licitación abierto por el Ayuntamiento de Almería para la ejecución de las obras del proyecto 'Jardines Mediterráneos de La Hoya', la intervención que sobre el espacio comprendido entre las Murallas de Jayrán, la Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal, vendrá a transformar y cambiar la fisonomía actual de este espacio para convertirse en un referente patrimonial, paisajístico, turístico y cultural. En su mayoría presentadas como Unión Temporal de Empresas (UTE), las ofertas presentadas van a comenzar a ser analizadas por la Mesa de Contratación esta misma semana, según ha anunciado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, quien se ha mostrado muy satisfecha por la concurrencia de empresas a este procedimiento para la ejecución de uno de los proyectos “más importantes” que se abordarán en esta corporación. La relación de empresas que concurren a este procedimiento es la siguiente: UTE Albaida-Tecopsa

UTE Napal-Vialterra

UTE Trafisa-José María Mendoza

UTE Jarquil-Copsa

Hormacesa

UTE Seranco-Halstein

UTE Licuas-Parra

UTE Fircosa-Opr

UTE Hormigones Martinez-Padelsa

UTE Tejera-Montajes Portillo La actuación se enmarca como parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Almería Ciudad Abierta, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrolo Regional (FEDER), en el marco del programa operativo pluriregional de España 2014-2020. Las obras que conforman este proyecto se han licitado por un importe total de 3.666.321,59 euros y tendrán un plazo de ejecución de catorce meses. El proyecto, redactado por los arquitectos Vicente Manuel Morales Garoffolo y Juan Antonio Sánchez Muñoz, viene a dar continuidad al conjunto de actuaciones contendidas en el Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal, ejecutado por el Ayuntamiento de Almería. La actuación diseñada a través de este proyecto tiene por objetivo la recuperación ambiental, paisajística y patrimonial de uno de los entornos más singulares del Casco Histórico, en una intervención que afecta a una superficie de 42.600 m2. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

