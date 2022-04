Almería Diez perros guía de Almería reclaman su derecho de acceso al transporte público lunes 25 de abril de 2022 , 15:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ‘En el transporte, también somos uno’, lema de la reivindicación que se subirá a cinco millones y medio de cupones de la ONCE Un total de diez perros guía de la ONCE acompañan durante estos días a otras tantas personas ciegas de Almería, aportando plena autonomía y seguridad en sus desplazamientos al convertirse en los ojos de quien no puede ver. Con motivo del Día Internacional del Perro Guía (27 de abril) reclaman a la sociedad su derecho de acceso al transporte público junto a las personas ciegas en igualdad de condiciones, bajo el lema ‘En el transporte, también somos uno’. Las leyes de cada comunidad autónoma reconocen a las personas usuarias de perro guía el acceso a transportes como los autobuses, taxis, VTC, metro, tren, barcos o aviones, un aspecto a veces desconocido por la sociedad y que, en ocasiones, genera problemas a la persona ciega a la hora de poder desplazarse con plena autonomía en su vida diaria. Por ello la Fundación ONCE del Perro Guía ha intensificado su contacto con las principales entidades representativas de estos medios de transporte y pide a la ciudadanía que ayude a conocer este derecho que también posibilita su acceso a espacios o establecimientos públicos o de uso público. En este sentido recuerda que los perros guían a la persona ciega con el arnés que los identifica y permite hacer su labor diaria, un elemento fundamental que no se debe quitar en los controles de seguridad de acceso a cualquier medio de transporte como el avión o el tren. En un entorno cada vez más complejo, la necesidad de moverse con independencia y seguridad obliga a las personas ciegas a apostar cada vez más por una solución ágil y fiable: el perro guía. Supone una ayuda inestimable en el desplazamiento de las personas ciegas que optan por él como auxiliar de movilidad. Están perfectamente adiestrados y controlados a nivel veterinario, siendo un servicio gratuito para aquellas personas afiliadas a la Organización que los soliciten y sean aptas para ser usuarias de perro guía. Con motivo de esta conmemoración, cinco millones y medio de cupones recorrerán las calles y pueblos de nuestro país en el sorteo de la ONCE de este miércoles, 27 de abril, con la ilustración de una persona usuaria de perro guía y el lema de la iniciativa: ‘En el transporte, también somos uno’. Caminando Juntos La ONCE tiene como una de sus máximas la inclusión de las personas ciegas en la sociedad. El empleo, las relaciones sociales y culturales y la autonomía personal son los pilares sobre los que se apoya esa labor. Por ello creó la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) hace más de treinta años, adoptando el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. Ubicadas en Boadilla del Monte (Madrid), sus actuales instalaciones cuentan con 110.000 metros cuadrados que dan cabida a todos los servicios: crianza, alojamiento y cuidado de cachorros, entrenamiento e instrucción de perros, clínica veterinaria, albergue para perros jubilados y residencia para la formación de los [email protected] En su trayectoria la Fundación ONCE del Perro Guía ha facilitado cerca de 3.500 perros a las personas ciegas o con baja visión de nuestro país para mejorar su autonomía, desplazamientos y seguridad, convirtiendo a estos animales en un vecino más al lado de la sociedad. Las razas más utilizadas son labrador retriever, golden retriever, pastor alemán y flat coated retriever. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

