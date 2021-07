Diputación acoge la presentación del libro ‘Enamoradas de la vida’, a beneficio de ARGAR

viernes 09 de julio de 2021 , 14:58h

Editado por la Institución Provincial y escrito por Jesús Zapata, el libro recoge las vivencias de cuatro niñas que constituyen un valioso ejemplo de fortaleza y entereza en la lucha contra el cáncer





El Salón de Plenos de la Diputación de Almería ha sido el escenario escogido para la puesta de largo del libro ‘Enamoradas de la vida’, editado por la Institución Provincial y escrito por el sacerdote Jesús Zapata. En esta obra su autor recupera las vivencias de cuatro niñas enamoradas de la vida, ejemplos de fortaleza a pesar de no haber podido superar las adversidades que la propia vida pone a veces en el camino.



En la presentación de este trabaja ha participado el diputado provincial, Álvaro Izquierdo, la presidenta de ARGAR, la Asociación de padres de niños y adolescentes con Cáncer de Almería, Rosa María Onieva, y el propio autor. Todo lo que se recaude de este libro publicado por la Diputación se destinará a los proyectos sociales que ARGAR lleva a cabo en la provincia de Almería.



El diputado ha felicitado a ARGAR y a Jesús Zapata por sacar este proyecto adelante y ha recordado la importante labor que la asociación desempeña en todos los rincones de la provincia porque “llegáis a donde la administración no puede. Por eso la Diputación está a vuestro lado en todas aquellas iniciativas que igualan oportunidades entre almerienses y hacen que mejore su calidad de vida, como la de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias”.



En este sentido, Izquierdo ha destacado que el trasfondo de la obra reside en “en mantener siempre la esperanza, la ilusión y la fuerza por luchar y superar cualquier obstáculo. Esa es la fuerza que mueve a ARGAR en Almería desde hace 25 años”.



Por su parte, la presidenta de ARGAR, ha recordado que “en este libro se habla de Cristina, una niña de ARGAR que padeció el cáncer y que por desgracia se fue, pero se fue con un cometido que hoy lo está ejerciendo con este libro y el trabajo de sus padres que siguen en la junta directiva ayudando a los niños y familias que pasan por la situación que ellos vivieron”.



El autor de ‘Enamoradas de la vida’ ha señalado que este libro nace “en esos días largos e intensos del confinamiento. Después de 25 años queriendo hacer este libro y no pudiéndolo escribir porque me costaba mucho expresar mis sentimientos…, dije, o ahora o nunca. Se iban a cumplir 25 años de la muerte de Cristina y decidí escribirlo dedicado a la memoria de estas cuatro niñas, cuatro ángeles”.



Diputación colabora con diferentes proyectos de ARGAR en la provincia como con su casa de acogida, con el reciente proyecto de humanización del Área de Onco-Hematología-Pediátrica de Torrecárdenas, o con su sede que se ubica en el Centro de Servicios Múltiples de Diputación. ARGAR forma parte del Consejo Provincial de Familia y en 2013 recibió la Medalla de Oro de lo Social del Día de la Provincia, la mayor distinción que otorga la institución.



El libro, que se distribuye a un precio simbólico, se puede adquirir en diferentes puntos de Almería capital como la Librería Pastoral, la papelería Frama o en la sede de la asociación.