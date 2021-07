Sucesos Macrooperación contra la marihuana indoor permite intervenir 1700 plantas viernes 09 de julio de 2021 , 13:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La operación se ha desarrollado por 90 efectivos de la Guardia Civil en Almería coordinando hasta 11 registros consecutivos



Como resultado de una nueva macrooperación de la Guardia Civil de Almería recientemente finalizada, se realizan siete detenciones por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico en la localidad de Roquetas de Mar (Almería), y se intervienen un total de 1700 plantas de marihuana, se neutralizan 73 enganches ilegales a la red eléctrica y 49 a la red hídrica.



Esta nueva actuación está enmarcada dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, con el objeto de erradicar el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, en este caso marihuana (Cannabis sátiva).



Los agentes de la Guardia Civil reciben numerosa información sobre el fuerte olor a marihuana y los continuos ruidos que se producen en varias viviendas de la localidad de Roquetas de Mar, que previsiblemente se están usando en su práctica totalidad para el cultivo de marihuana.



Los agentes inician una investigación con el objetivo de determinar la magnitud de las plantaciones, estableciendo que se trata de cultivos de grandes dimensiones con multitud de enganches ilegales a la red eléctrica y a la red hídrica.



Una vez examinada la información, los agentes de la Guardia Civil diseñan un macro dispositivo en el que participan más de 90 agentes de la Comandancia de Almería.



Se efectúan 11 registros consecutivos en diferentes viviendas en los que se localizan 1700 plantas de marihuana, 251 lámparas, 274 reflectores, 265 balastros, 37 splits de aire acondicionado, 36 cuadros eléctricos, 19 extractores de aire, 35 ventiladores, 2 balanzas de precisión, medidores de ph, temperatura y humedad.



Los agentes comprueban como en las viviendas se han implementado complejas instalaciones eléctricas en las que los técnicos de la compañía neutralizan hasta 73 enganches ilegales a la red eléctrica y 49 a la red hídrica. De igual modo se sella la acometida de suministro de agua al no existir ningún alta en el edificio.



Además los agentes intervienen 6,5 cogollos de hachís preparados para su venta, 668 gramos de hachís, heroína, cocaína, joyas valoradas en 23.000 euros, 929 euros en efectivo, seis vehículos y un arma larga recortada.



La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con la misma.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Roquetas de Mar (Almería).



Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.