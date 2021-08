Diputación arropa en Los Gallardos al Movimiento Cultural ‘Echa a volar’

lunes 30 de agosto de 2021 , 21:00h

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, asistió el dominigo a este concierto y elogió la gran acogida de los vecinos de Los Gallardos





La Diputación de Almería continuó el domingo en Los Gallardos el ciclo de conciertos ‘Echa a volar’ donde participaron varios artistas del Movimiento Cultural del mismo nombre, surgido en la pandemia. El Espacio Cultural acogió la actuación de Salvador Martínez Moreno, Mar, Lúa, Aranza, Manu, Arto y la invitada especial, Mar Hernández.



El alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes y la concejala de Cultura, Ester González, fueron los encargados de dar la bienvenida al os vecinos al espacio cultural. “Queremos agradecer desde el Ayuntamiento de Los Gallardos, la presencia del diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán. Y agradecer a la Diputación de Almería por darnos la oportunidad de contar con esta actuación en este municipio, que siempre apoya la cultura”.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán dio las gracias al publico por “venir a un acto cultural. Es muy difícil programar con la situación que se atraviesa en este momento a todos los niveles. En este mes y medio desde la Diputación hemos programado 525 actuaciones con una inversión de unos 600.000 euros para apoyar a la cultura almeriense”.



“Gracias por acudir a este espacio escénico de Los Gallardos, porque si ustedes no vienen es difícil programar, es imposible que podamos hacer cualquier actividad. La gente de la cultura lo ha pasado mal, porque sencillamente no ha podido trabajar. Pero es cierto, que durante el confinamiento han sido muchos los artistas que nos han regalado su trabajo para poder disfrutarlo. En la vida hay que ser agradecidos y por eso ahora hay apoyarlo ahora más que nunca”, subrayaba Manuel Guzmán.



La noche musical arrancó con Salvador Martínez al piano interpretando el tema ‘Capricho andaluz’. Luego continuó con el tema ‘Echa a volar’ que fue interpretado por la joven cantante Mar. Más tarde cantó el tema ‘Quédate conmigo’ de Sensi Falán y un tercer tema de Salvador Martínez que se estrenó en el proyecto ‘El hada de los sueños’.



En el disco de ‘Echa a volar’ hay un tema muy especial titulado ‘Gracias’ que fue interpretado en Los Gallardos por Arto. Luego cantó dos versiones, una de Coque Malla titulada ‘No puedo vivir sin ti’ y otra de Hombres G titulada ‘Sufre mamón’. Manu salió al escenario para interpretar con su potente voz. “Entre dos tierras’ de Héroes del Silencio.



La noche musical continuaba con la joven cantante Lúa, que hizo una versión de ‘Mariposas’ del grupo Taburete y luego una versión de la canción ‘All The Good Girls Go to Hell’ de Billie Eilish. Una voz magistral en la noche de Los Gallardos fue la jovencísima Aranza que causó sensación haciendo una versión de la banda sonora original de ‘El príncipe de Egipto’ y una versión de la canción ‘Sobreviviré’ de Gloria Gaynor.



Arto y Manu hicieron a dúo el tema ‘Invencibles’ incluido en el disco ‘Echa a volar’. La recta final de la gala fue apoteósica con la actuación de Francis Hernández y su hija Mar Hernández. Dos artistas de renombre a nivel nacional. El profesor del Conservatorio de Danza de Almería lleva una carrera meteórica. Su hija Mar Hernández con 17 años es una de las grandes figuras de la canción habiendo participado en varios programas de televisión a nivel nacional.



Mar Hernández hizo su primer tema ‘Creep’ y continuó con temas en español. “La joven artista se mostró feliz de poder actuar en Los Gallardos”. Luego interpretó ‘El triste’ para continuar con ‘Nuevo Amanecer’ y concluir con ‘Im Telling you’. Fue el colofón a la noche con una voz prodigiosa. El final fue con los artistas en el escenario que cantaron juntos el tema ‘Un mundo nuevo’.



El ciclo se cierra el 5 de septiembre en Tahal en la plaza del Ayuntamiento a las 12 horas. Actuarán Salvador Martínez Moreno, Alberto Collado, Manuel Antonio Sánchez Polo, Mari Luz Pérez Hidalgo y María del Mar Álvaro López. También estarán Iván Arturo Mayorca Yancan, Luz Negrillo y Juanma Linde.