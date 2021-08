Deportes El balón del fútbol veterano volverá a rodar en septiembre martes 31 de agosto de 2021 , 09:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, se reúne con las dos asociaciones para comenzar las competiciones en fútbol 7 y 11, bajo la ‘normativa covid’ El deporte almeriense poco a poco va reanudando las competiciones. El fútbol veterano regresará a los campos municipales en septiembre, tras la reunión mantenida entre el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y los presidentes de la Asociación de Futbolistas Veteranos de la Provincia de Almería, dedicada a fútbol 11, Juan José Torres Caravaca, y Asociación de Futbolistas Mayores de 43 de la Provincia de Almería, dedicada al fútbol 7, Francisco Miguel Melero Rodríguez, que estuvo acompañado por el secretario Rafael Expósito Roba. En el encuentro, el Patronato Municipal de Deportes ha dado el visto bueno a las competiciones que se celebrarán en las instalaciones municipales, siempre bajo la ‘normativa Covid’ que impere en cada momento. Juanjo Segura afirma que “el fútbol veterano reúne a 2.000 aficionados que practican deporte a lo largo de la semana y hemos articulado las medidas para que pueda compaginarse la competición con la salud en tiempos de pandemia”. De esta manera, el Torneo de Navidad de Fútbol 11, comenzará el 4 de septiembre, con 62 equipos y más de 1.500 jugadores. La competición se celebrará en los campos municipales los sábados por la tarde y noche. Será la 37º edición, que continuará con el Torneo de Verano Deportes Blanes, desde febrero. Por su parte, el fútbol 7 arrancará el 6 de septiembre, de lunes a jueves, en horario desde las 22 horas, con 500 jugadores. Juan José Torres ha valorado “la predisposición del PMD y el concejal Juanjo Segura para que se desarrolle la competición, lo cual agradecemos”. Lo mismo opina Francisco Miguel Melero, “estamos en pandemia, y se ha buscado una solución para poder hacer deporte con las máximas medidas de seguridad”. El balón empieza a rodar de nuevo en el fútbol veterano. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.