Diputación de Almería desatendiendo a la población vulnerable, según el PSOE miércoles 14 de febrero de 2024 , 12:52h

Juan Manuel Ruiz advierte de que la situación es "inadmisible" El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha evidenciado el "colapso" en el que se encuentran los centros de servicios sociales comunitarios de la provincia dependientes de la institución supramunicipal y ha exigido al equipo de Gobierno del PP un refuerzo de personal para enmendar esta situación que califican de "inadmisible". Así se ha expresado su portavoz, Juan Manuel Ruiz del Real, en una visita que ha realizado a Abrucena en compañía del alcalde de esta localidad de la comarca de Nacimiento, Ismael Gil Salmerón, de la alcaldesa de Gérgal, Toñi Contreras, de diputados provinciales y de otros dirigentes socialistas. La saturación es tal que, según el dirigente socialista, recientemente los centros comunitarios "están remitiendo a los ayuntamientos comunicaciones en las que se informa que, por el volumen de trabajo, las trabajadoras sociales van a ir menos frecuentemente a prestar servicio a los consistorios". "Esto quiere decir que si, por ejemplo, a un ayuntamiento iba una trabajadora social dos días en semana, ahora irá solo uno, prestando el resto de atención de forma telefónica", algo que ha denunciado el PSOE al entender que este tipo de trabajos, por sus características, se han de mantener de manera directa con la población. "La actuación de las trabajadoras sociales sobre el terreno es fundamental, porque estamos hablando de atención a la dependencia, o de urgencias sociales, algo que, de ninguna manera, se puede valorar telefónicamente", ha sostenido Juan Manuel Ruiz. De otro lado, ha subrayado que son los municipios quienes contribuyen y pagan los servicios sociales comunitarios que gestiona la Diputación, por lo que ve "inconcebible" que los ayuntamientos "sigan pagando lo mismo por recibir, cada vez, un peor servicio". El Grupo Socialista considera que la situación se puede revertir reforzando la plantilla de profesionales que se encargan de los servicios sociales comunitarios por lo que instan al equipo de Gobierno del PP a establecer un plan especial de contratación destinado a estos centros "con el fin de aliviar la ingente carga de trabajo que en ellos hay, con el objetivo de que se realice una labor tan importantísima para nuestros municipios de manera ágil y eficaz". El portavoz socialista ha recordado que la falta de personal en los centros sociales comunitarios ya ha sido expuesta en ocasiones anteriores sin que, hasta la fecha, el PP haya actuado al respecto, lo que demuestra "la falta de interés del equipo de Gobierno de la Diputación con los municipios y con la gente" y, sobre todo, en materia de dependencia, un derecho que asiste a la ciudadanía y que no se está prestando de manera adecuada en la provincia debido a la gestión del PP, ha indicado. "Mientras vemos cómo el PP actualiza otras cuestiones, sobre todo las que tienen que ver con el autbombo del equipo de Gobierno, la realidad es que los distintos centros de servicios sociales comarcales se encuentran saturados de trabajo, con multitud de expedientes sin resolver y con los usuarios y usuarias, y sus familias, a la espera de ser atendidos", ha insistido. Por su parte, Ismael Gil ha constado la existencia de colapso en la tramitación de expedientes en el centro de servicios sociales comunitarios que gestiona la Diputación Provincial en su municipio y ha pedido al diputado provincial y al presidente que "se preocupen de los municipios del interior de la provincia". "Les invito a que vengan y vean el gran trabajo que hacen los trabajadores de nuestro centro, pero están saturados porque falta personal" una decisión que, ha dicho, "viene de Almería". En su opinión, el equipo de Gobierno de la institución provincial "tienen que velar por las necesidades de los pueblos pequeños" y les ha afeado que "mantengan a las familias en una larga situación de espera" mientras resuelven sus expedientes.

Noticias relacionadas La Ley Antiokupación del PP permitirá el desalojo en 24 horas El PP asegura que el Castillo de Vélez-Blanco recuperará su esplendor