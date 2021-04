Diputación difunde el ajedrez en Benahadux entre 200 escolares almerienses

martes 27 de abril de 2021 , 15:20h

El Frontón Municipal de esta localidad ha acogido el inicio del Circuito de Promoción de Ajedrez, que se enmarca en los Juegos Deportivos Provinciales ‘Almería Juega Limpio’





La Diputación Provincial apuesta por el deporte de formación con todas las medidas de seguridad contra el Covid-19. El Frontón Municipal de Benahadux ha sido la sede del inicio del Circuito de Promoción de Ajedrez dentro de los Juegos Deportivos Provinciales ‘Almería, juega limpio’. En esta cita han participado cerca de 200 alumnos de distintos puntos de la provincia.



El objetivo de estas competiciones reside en ofrecer a los escolares almerienses eventos que les permitan poner a prueba y perfeccionar sus conocimientos, divulgar y fomentar la práctica deportiva como parte indispensable de su formación y tiempo de ocio, potenciar interrelaciones con otros escolares de la provincia y difundir los valores positivos asociados al deporte como trabajo en equipo, respeto, compañerismo, igualdad…



El vicepresidente de Diputación y diputado de Deportes, Ángel Escobar, ha afirmado que la Diputación apuesta por el deporte de base y ha especificado que “nos tenemos que adaptar a todas las medidas de seguridad y reforzando, de forma especial, los eventos de deporte base para niños y niñas menores de 14 años, en este caso en colaboración con el Ayuntamiento de Benahadux”.



Además, Escobar ha señalado que “en este objetivo también contamos con la colaboración de las distintas federaciones, como la de ajedrez, un deporte en auge en la provincia y que tiene mucho valor. Esta es la línea que vamos a seguir desde la Diputación, ayudando e impulsando los Juegos Deportivos Provinciales para que sigamos adelante a pesar de las circunstancias excepcionales de la situación”.



Por su parte, la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, ha explicado que “para nosotros es una cita muy importante. Nos hace mucha ilusión convertirnos en el municipio donde se inicia el Circuito Provincial. A pesar de las circunstancias los niños se lo pasan bien y se divierten y eso es lo más importante”.

Por otro lado, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Ajedrez, Miguel Álvarez, ha destacado “la confianza” de la Diputación en los protocolos de seguridad de la Federación y que “se haya volcado de lleno con este evento. Para nosotros es muy importante porque si no fuese por citas como ésta la base de cualquier deporte se perdería. Esta es la única competición de ajedrez base no oficial que se hace en toda la provincia”.



Por este motivo, Álvarez ha resaltado que “aquí hay niños de toda la provincia y si no fuera por esta gran fiesta que es para ellos, hubiese sido un año perdido para todos los jóvenes que están mostrando interés por el ajedrez. Como delegado agradezco enormemente a la Diputación y sus técnicos porque sin gente así esto no sería posible”.



El Circuito de Promoción de Ajedrez de Diputación de este año cuenta con dos citas más que se llevarán a cabo con todas las medidas de seguridad y siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. El próximo evento tendrá lugar el 15 de mayo en Tíjola, mientras que la clausura se desarrollará el 22 de mayo en el Pabellón Moisés Ruiz de Almería capital.