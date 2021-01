Diputación entrega a Enriqueta Barranco el XXI ‘Carmen de Burgos’

sábado 30 de enero de 2021 , 18:16h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Dresda Emma Méndez de la Brena ha sido merecedora de la Mención Especial ‘Enma Tirado’ que también se ha hecho pública por primera vez de forma telemática