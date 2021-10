Diputación impulsa un nuevo proyecto de voluntariado europeo en Alemania

domingo 24 de octubre de 2021 , 12:53h

La Institución Provincial ha gestionado, como única entidad de envío acreditada en Andalucía dentro del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad, el voluntariado de un joven granadino

Europe Direct Almería

La Diputación de Almería aplica el concepto de solidaridad entre entidades y administraciones y ha gestionado, como única entidad de envío de voluntarios acreditada en Andalucía dentro del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad, el voluntariado de un joven de la provincia de Granada que pasará 10 meses en Alemania en una institución de jardines históricos en iniciativas relacionadas con la conservación medioambiental.Adrián Hernández es el joven que tendrá la oportunidad, gracias a la Diputación de Almería, de participar y desarrollarse profesionalmente en el histórico parque de Altdöbern en Brandemburgo, en su restauración y conservación, aprendiendo sobre su ecosistema, su flora, el marketing del parque, y la protección de su naturaleza y entorno así como en los aspectos de conservación trabajando con distintos expertos y proyectos del parque.La diputada de Iniciativas Europeas, Carmen Navarro, ha deseado suerte a Adrián en la experiencia que va a vivir a partir del 1 de noviembre y le ha entregado la documentación necesaria para emprender esta aventura. La diputada ha recalcado que “a través de la petición de una institución de Granada, que nos solicita ayuda para atender el proyecto de voluntariado de un joven, nos ponemos a trabajar ya que en el momento que se inicia esta tramitación somos la única entidad de Andalucía acreditada para el envío de voluntarios a Europa”.En este sentido, Navarro ha detallado que “con la premisa de la colaboración y apoyo entre instituciones y entidades ponemos en marcha este proceso que va a permitir a Adrián tener esta vivencia con la que potenciará su formación profesional y crecimiento personal. Es un día especial porque que nos pidan este apoyo desde otras provincias, y que podamos ayudar a los jóvenes, es un gran orgullo”.Por su parte, Adrián Hernández, que cursa un Grado en Turismo en la Universidad de Granada, ha mostrado su satisfacción por adentrarse en este proyecto y ha agradecido a la Diputación de Almería que le haya brindado esta oportunidad: “este proyecto me parece una oportunidad perfecta para desarrollar mi preparación profesional no solo desde un punto de vista de trabajo, temática y adquisición del idioma sino también de capacidad de relación con personas de culturas, idioma y costumbres diferentes así como el trabajo en equipo y organización con las mismas”.Para ser voluntario hay que cumplir una serie de requisitos, como son tener entre 17 y 30 años cuando se solicita la subvención, ser residente legal en el país de la organización de origen. Deseo de implicarse en un proyecto solidario de carácter voluntario no remunerado y tener una organización de acogida, de envío y de coordinación.Hay una serie de pasos para ser voluntario europeo que se pueden conocer a través de la web de Europe Direct Almería (www.europa.almeria.es), también mandando un correo electrónico a [email protected] con el asunto SVE más tu nombre o llamando a los teléfonos 950 211810/11/12