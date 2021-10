Capital Mejoras en la calle Magistral Domínguez y su entorno domingo 24 de octubre de 2021 , 12:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión prevista de 885.397 euros, el proyecto aprobado alcanza las calles Ana Franco, El Pueblo, Sancho y Muley, que serán también objeto de renovación de sus infraestructuras básicas y urbanización

Con una inversión de casi 900.000 euros, el Ayuntamiento de Almería ha aprobado el proyecto de remodelación y mejora de la Calle Magistral Domínguez y su entorno, un proyecto que sigue a otras actuaciones similares, de remodelación urbana y a nivel de infraestructuras, que ya se han acometido en esta parte de la ciudad, en el ámbito de Puerta Purchena, como es el caso de la calle Antonio Vico, la calle Pósito o la calle Cruces, esta pendiente de ejecutarse. Incluida en el marco del Plan Cuatrienal 2020-2023 de Planes Provinciales, la actuación será cofinanciada con aportación municipal de 664.047,75 euros y de Diputación por importe de 221.349,25 euros, el objetivo es que los trabajos comiencen a ejecutarse en 2022, tramitándose la contratación de las obras de forma anticipada. Teniendo en cuenta las características de esta obra, el plazo de ejecución de obra estimado es de diez meses. El ámbito principal de esta actuación engloba, además de Magistral Domínguez, las calles Ana Franco, El Pueblo, Sancho y Muley. Las actuaciones se extenderán además a la zona de encuentro de la primera de éstas con la calle Regocijos, Memorias y Cámaras, mejorando su actual fisonomía. También se actuará en la zona de la Avenida Pablo Iglesias limítrofe con la pequeña plaza existente entre esta calle y Magistral Domínguez. El objetivo principal de todas las actuaciones previstas, de acuerdo al proyecto aprobado, es que en la zona de las calles antes mencionadas “los peatones sean los protagonistas principales y puedan circular por esas calles con mayor comodidad, en la línea de actuaciones similares que se vienen produciendo en otras zonas del centro de la ciudad, como la calle Antonio Vico o San Leonardo”, ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella. El proyecto prevé la demolición de las pequeñas aceras existentes y realizar una plataforma continua, sin bordillos, abarcando todo el ancho de la calle, y que la circulación de vehículos se realice a una velocidad más reducida. En la actuación también se incluye la renovación de las redes de los servicios municipales existentes: abastecimiento de agua potable, saneamiento y alumbrado público.

Jardinería y arqueología La remodelación y mejora de esta zona vendrá acompañada además de la plantación de árboles de sombra en el extremo norte de la calle Magistral Domínguez, dispuestos con la necesaria red de riego con sus arquetas de conexión. Del mismo modo, dado que los trabajos proyectados se encuentran dentro de la zona delimitada del conjunto histórico de la ciudad, se ha previsto la necesidad de contratar un arqueólogo para la realización de los trabajos correspondientes, según las directrices que marca en este sentido la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.