Diputación Diputación inicia su circuito ‘Teatro de Verano’ en Paterna del Río viernes 23 de julio de 2021 , 19:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un total de 11 compañías ofrecerán 25 representaciones desde hoy hasta el 21 de agosto



La Diputación de Almería inicia hoy el circuito ‘Teatro de Verano 2021’ que se desarrollará hasta el 21 de agosto. El circuito arranca hoy viernes con Escenalia y la obra ‘El retablillo de Don Cristóbal’ a las 21:30 horas en la Plaza de Guarros de Paterna del Río. Esta misma obra se representará el 10 de agosto a las 21:30 horas en la Plaza Mayor de Alcudia de Monteagud.



LaNórdika presenta ‘Rojo estándar’ el 25 de julio a las 21:30 horas en el Patio del Colegio de Tabernas; el 7 de agosto en el complejo polideportivo a las 22 horas en Íllar y el 15 de agosto a las 22 horas en la Plaza General González de Nacimiento.



Vol e Temps representará ‘Distans’ el 30 de julio a las 22 horas en la Plaza Maestro Barco de Fuente Victoria, el 31 de julio a las 20 horas en la plaza Mayor de Tahal y el 1 de agosto a las 22 horas en la pista polideportiva del colegio en Armuña de Almanzora.



Javier Ariza ofrecerá la obra ‘Carman’ el 1 de agosto en la plaza de la Constitución de Urrácal a las 21:30 horas, el 2 de agosto a las 20 horas en el polideportivo de Sierro; el 3 de agosto en la Plaza El Hijate a las 22:30 horas en Alcóntar y el 4 de agosto a las 22 horas en la Plaza Rey Felipe VI en Senés.



Dos galeras presenta en este circuito la obra ‘La hija de la generala.’ Comedia teatral musicalizada en tres actos que tiene como motor y eje central el amor y la guerra. Las emociones de Paco y Paquita viajarán en una montaña rusa dispuestos a conseguir su objetivo aunque para ello tengan que cometer las mayores locuras. La Hija de la Generala es un guiño a la zarzuela de “género chico” y a la copla.



Axioma Teatro presenta ‘Soñando cuentos’. Entre el “erase una vez… y, colorín colorado este cuento se ha acabado…” cabe todo un mundo de fantasía y de realidad. Desde el blanco hasta el negro, no solo hay una gama infinita de grises, sino todos los colores del arco iris que forman nuestro universo.



La compañía La nube llega al circuito con la obra ‘Pepín y el fantasma’. Pepín es un chico tímido e inseguro, con muchos miedos. Vive en un pequeño pueblo de esa España donde las historias de miedo y supersticiones son contadas de boca en boca. Los demás muchachos se burlan asustándole continuamente. Se pone en escena el 6 de agosto en Bacares y el 7 de agosto en Bentarique.



Chicharón circo flamenco ofrece ‘Sin ojana’ el 7 de agosto en la Plaza de la Libertad a las 20 horas en Felix. Chicharrón, último eslabón de una dinastía flamenca, trae el carromato donde guarda la peña flamenca familiar, en la que fusionará los ritmos y compases del Flamenco con los malabares.



La Duda presenta ‘Salvemos el bosque’ el 14 de agosto en Suflí y el 15 de agosto en Instinción. Los bosques están desapareciendo. Un “Escarabajo Común” y una “Avispa” van buscando el “Bosque de Fantasía” donde se va a celebrar una asamblea de insectos que buscan solución a este problema. En su camino tropiezan con “La Bruja de La Nada” que tratará de impedirles que consigan su objetivo.



Delírica ofrece ‘Las misteriosas aventuras de Don Quijote’ el 14 de agosto en Castro de Filabres y el 15 de agosto en Velefique y Diego Armado llega a Felix el 20 de agosto y el 21 de agosto a Enix con ‘Los Madrileños’.



Información sobre las obras a representar La Diputación de Almería inicia hoy el circuito ‘Teatro de Verano 2021’ que se desarrollará hasta el 21 de agosto. El circuito arranca hoy viernes con Escenalia y la obra ‘El retablillo de Don Cristóbal’ a las 21:30 horas en la Plaza de Guarros de Paterna del Río. Esta misma obra se representará el 10 de agosto a las 21:30 horas en la Plaza Mayor de Alcudia de Monteagud.LaNórdika presenta ‘Rojo estándar’ el 25 de julio a las 21:30 horas en el Patio del Colegio de Tabernas; el 7 de agosto en el complejo polideportivo a las 22 horas en Íllar y el 15 de agosto a las 22 horas en la Plaza General González de Nacimiento.Vol e Temps representará ‘Distans’ el 30 de julio a las 22 horas en la Plaza Maestro Barco de Fuente Victoria, el 31 de julio a las 20 horas en la plaza Mayor de Tahal y el 1 de agosto a las 22 horas en la pista polideportiva del colegio en Armuña de Almanzora.Javier Ariza ofrecerá la obra ‘Carman’ el 1 de agosto en la plaza de la Constitución de Urrácal a las 21:30 horas, el 2 de agosto a las 20 horas en el polideportivo de Sierro; el 3 de agosto en la Plaza El Hijate a las 22:30 horas en Alcóntar y el 4 de agosto a las 22 horas en la Plaza Rey Felipe VI en Senés.Dos galeras presenta en este circuito la obra ‘La hija de la generala.’ Comedia teatral musicalizada en tres actos que tiene como motor y eje central el amor y la guerra. Las emociones de Paco y Paquita viajarán en una montaña rusa dispuestos a conseguir su objetivo aunque para ello tengan que cometer las mayores locuras. La Hija de la Generala es un guiño a la zarzuela de “género chico” y a la copla.Axioma Teatro presenta ‘Soñando cuentos’. Entre el “erase una vez… y, colorín colorado este cuento se ha acabado…” cabe todo un mundo de fantasía y de realidad. Desde el blanco hasta el negro, no solo hay una gama infinita de grises, sino todos los colores del arco iris que forman nuestro universo.La compañía La nube llega al circuito con la obra ‘Pepín y el fantasma’. Pepín es un chico tímido e inseguro, con muchos miedos. Vive en un pequeño pueblo de esa España donde las historias de miedo y supersticiones son contadas de boca en boca. Los demás muchachos se burlan asustándole continuamente. Se pone en escena el 6 de agosto en Bacares y el 7 de agosto en Bentarique.Chicharón circo flamenco ofrece ‘Sin ojana’ el 7 de agosto en la Plaza de la Libertad a las 20 horas en Felix. Chicharrón, último eslabón de una dinastía flamenca, trae el carromato donde guarda la peña flamenca familiar, en la que fusionará los ritmos y compases del Flamenco con los malabares.La Duda presenta ‘Salvemos el bosque’ el 14 de agosto en Suflí y el 15 de agosto en Instinción. Los bosques están desapareciendo. Un “Escarabajo Común” y una “Avispa” van buscando el “Bosque de Fantasía” donde se va a celebrar una asamblea de insectos que buscan solución a este problema. En su camino tropiezan con “La Bruja de La Nada” que tratará de impedirles que consigan su objetivo.Delírica ofrece ‘Las misteriosas aventuras de Don Quijote’ el 14 de agosto en Castro de Filabres y el 15 de agosto en Velefique y Diego Armado llega a Felix el 20 de agosto y el 21 de agosto a Enix con ‘Los Madrileños’. El Retablillo de Don Cristóbal Los muñecos protagonistas son Don Cristóbal y Doña Rosita. El primero necesita dinero para casarse, por lo que se hace pasar por médico para robar el dinero al primer enfermo que llega. La historia coloca a los enamorados en lucha contra las exigencias del dinero y del poder, y muestra la debilidad real de quien intenta imponerse a los nobles sentimientos mediante la fuerza bruta. Con Cristóbal, sus principales personajes están extraídos de la tradición popular y de los teatritos ambulantes de muñecos.



Rojo Estándar

Dos seres opuestos se encuentran en una escena bañada por el surrealismo, donde los colores marcan su ritmo, y en la que el amor, guiado por el circo, el humor y la danza, son pieza clave durante todo el espectáculo. Presentan una obra totalmente circular planteada para que el espectador se sitúe a 360º, como el amor, la vida, que hace girar, y a través del movimiento se viajará por las emociones, encuentros y desencuentros .





Distans

Un pacto, un código secreto, una cápsula del tiempo, una promesa…Dentro de 20 años en el mismo sitio a la misma hora. La vieja casa del árbol donde dos amigos compartían sus tardes de ocio entre juegos, risas, fantasías y complicidad.



‘Distans’ habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos en nuestros corazones a pesar de los años. Habla de la fragilidad del ser humano, de la ruptura, la soledad, y del amor capaz de regenerar y reconstruir nuestras relaciones con los demás. Un viaje a través de las emociones en un espacio visual y sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático y teatro gestual que conforman un espectáculo orgánico, sensible y divertido.





Carman

Javier Ariza es un hombre sencillo en una vida compleja que ha sabido combinar esa dualidad y canalizarlo a través del humor, creando y girando espectáculos de clown, circo y teatro físico alrededor del mundo. Este templario del ridículo lleva tomándose en serio el arte de ser idiota, combinando música, circo y excentricidad de la forma más inimaginable, habiendo trabajado en más de 20 países de 4 continentes.



‘Carman’ es una comedia callejera para un showman y un seat 600, un divertido espectáculo para todos los públicos en el que un coche icónico en la movilidad cobra vida y terminará por conducir sin conductor en una rutina musical y circense que puede llevarles a Eurovisión.





La hija de la Generala

Obra inspirada en la guerra española contra los franceses con el único objetivo de entretener y reflexionar a ritmo musical y en tono alegre. Intervenciones musicales como ‘La mazurca de las sombrillas’, ‘Que soy la más linda’, ‘Caballero de Gracia’, ‘Con las bombas que tiran’ y Ya verás cuando me ponga’ conforman un espectáculo cerrado y de autor emergente. La obra se representa el 1 de agosto en la Plaza Benigno Asensio a las 22 horas en Bayarque y el 8 de agosto a las 22 horas en la plaza del Pueblo de Olula de Castro.





Soñando Juntos

Leer, escuchar, ver, tocar, participar… da igual la forma, lo que importa, lo que queda, son las emociones. Un trozo de cartón, tijeras, pegamento y mucha imaginación… Y dentro de esas pequeñas cajas hemos querido encerrar todo un mundo de sensaciones que ahora, para vuestro y nuestro disfrute, vamos a abrir. La obra se representa el 1 de agosto en Cóbdar y el 6 de agosto en Los Gallardos.



Pepín y el Fantasma

Un día, algo inesperado sucede y esas historias se vuelven realidad. Sus peores pesadillas aparecen fantasmas. Es a partir de este momento, cuando nuestro protagonista tendrá que superar unos retos que no esperan. El más importante y decisivo, enfrentarse consigo mismo. Todo para que la balanza de la amistad y el amor no se rompan.





Sin Ojana

“Sin Ojana” significa sin mentiras, sin hipocresías. Chicharrón, en su itinerancia, lleva consigo un cante a la libertad, un homenaje al Flamenco, a la mujer y a los devenires de la vida. Un mestizaje de artes en el que entre el humor y el drama, nos atrapará para colocar unos lunares a nuestras vidas.





Salvemos El Bosque

Un “Escarabajo Común” y una “Avispa” van buscando el “Bosque de Fantasía” donde se va a celebrar una asamblea de insectos que buscan solución a este problema. En su camino tropiezan con “La Bruja de La Nada” que tratará de impedirles que consigan su objetivo.



Los insectos, ayudados por los niños del público y por el “Pulgón Galáctico” conseguirán, a lo largo del recorrido de pasacalles, superar todas las pruebas que les ha puesto la bruja y, de esa manera, recuperar un bosque que había ardido. Dos seres opuestos se encuentran en una escena bañada por el surrealismo, donde los colores marcan su ritmo, y en la que el amor, guiado por el circo, el humor y la danza, son pieza clave durante todo el espectáculo. Presentan una obra totalmente circular planteada para que el espectador se sitúe a 360º, como el amor, la vida, que hace girar, y a través del movimiento se viajará por las emociones, encuentros y desencuentros .Un pacto, un código secreto, una cápsula del tiempo, una promesa…Dentro de 20 años en el mismo sitio a la misma hora. La vieja casa del árbol donde dos amigos compartían sus tardes de ocio entre juegos, risas, fantasías y complicidad.‘Distans’ habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos en nuestros corazones a pesar de los años. Habla de la fragilidad del ser humano, de la ruptura, la soledad, y del amor capaz de regenerar y reconstruir nuestras relaciones con los demás. Un viaje a través de las emociones en un espacio visual y sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático y teatro gestual que conforman un espectáculo orgánico, sensible y divertido.Javier Ariza es un hombre sencillo en una vida compleja que ha sabido combinar esa dualidad y canalizarlo a través del humor, creando y girando espectáculos de clown, circo y teatro físico alrededor del mundo. Este templario del ridículo lleva tomándose en serio el arte de ser idiota, combinando música, circo y excentricidad de la forma más inimaginable, habiendo trabajado en más de 20 países de 4 continentes.‘Carman’ es una comedia callejera para un showman y un seat 600, un divertido espectáculo para todos los públicos en el que un coche icónico en la movilidad cobra vida y terminará por conducir sin conductor en una rutina musical y circense que puede llevarles a Eurovisión.Obra inspirada en la guerra española contra los franceses con el único objetivo de entretener y reflexionar a ritmo musical y en tono alegre. Intervenciones musicales como ‘La mazurca de las sombrillas’, ‘Que soy la más linda’, ‘Caballero de Gracia’, ‘Con las bombas que tiran’ y Ya verás cuando me ponga’ conforman un espectáculo cerrado y de autor emergente. La obra se representa el 1 de agosto en la Plaza Benigno Asensio a las 22 horas en Bayarque y el 8 de agosto a las 22 horas en la plaza del Pueblo de Olula de Castro.Leer, escuchar, ver, tocar, participar… da igual la forma, lo que importa, lo que queda, son las emociones. Un trozo de cartón, tijeras, pegamento y mucha imaginación… Y dentro de esas pequeñas cajas hemos querido encerrar todo un mundo de sensaciones que ahora, para vuestro y nuestro disfrute, vamos a abrir. La obra se representa el 1 de agosto en Cóbdar y el 6 de agosto en Los Gallardos.Un día, algo inesperado sucede y esas historias se vuelven realidad. Sus peores pesadillas aparecen fantasmas. Es a partir de este momento, cuando nuestro protagonista tendrá que superar unos retos que no esperan. El más importante y decisivo, enfrentarse consigo mismo. Todo para que la balanza de la amistad y el amor no se rompan.“Sin Ojana” significa sin mentiras, sin hipocresías. Chicharrón, en su itinerancia, lleva consigo un cante a la libertad, un homenaje al Flamenco, a la mujer y a los devenires de la vida. Un mestizaje de artes en el que entre el humor y el drama, nos atrapará para colocar unos lunares a nuestras vidas.Un “Escarabajo Común” y una “Avispa” van buscando el “Bosque de Fantasía” donde se va a celebrar una asamblea de insectos que buscan solución a este problema. En su camino tropiezan con “La Bruja de La Nada” que tratará de impedirles que consigan su objetivo.Los insectos, ayudados por los niños del público y por el “Pulgón Galáctico” conseguirán, a lo largo del recorrido de pasacalles, superar todas las pruebas que les ha puesto la bruja y, de esa manera, recuperar un bosque que había ardido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas 2.600 niños de 64 municipios disfrutan de las Escuelas de Verano gracias a Diputación Deporte y naturaleza en la Copa Provincial de Carreras X Montaña Diputación aprueba nuevas inversiones para mejorar infraestructuras Diputación promociona a escritores con ‘Almería con buena letra’ Diputación renovará el alumbrado de 16 municipios con su Plan de Eficiencia Energética El Instituto de Estudios Almerienses impulsa proyectos culturales en 15 municipios Laroya moderniza su casa consistorial gracias al PFEA

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.