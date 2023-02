Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar Diputación invertirá más de 2 millones en mejorar las calles de Níjar y Los Gallardos miércoles 22 de febrero de 2023 , 12:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno aprueba los proyectos de ‘Urbanizaciones’ en sendos municipios con el objetivo de mejorar la accesibilidad y el tráfico La Diputación Provincial de Almería va a invertir más de 2,1 millones de euros en la mejora de las calles de Campohermoso, en Níjar, y Los Gallardos. Así lo ha confirmado el diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, quien ha desvelado que la Junta de Gobierno ha aprobado sendos proyectos de ‘Urbanizaciones’ con el objetivo de mejorar la accesibilidad, el firme, la accesibilidad, el tráfico y la creación de itinerarios peatonales seguros en las calles de estos dos municipios. Antonio J. Rodríguez ha puesto en valor la importancia de las inversiones de Diputación para seguir mejorando las infraestructuras municipales, igualar oportunidades y servicios entre todos los almerienses: “Este paquete de inversiones se va a materializar con la mejora de más de 28 calles en Níjar y otras cuatro en Los Gallardos. Vamos a seguir convirtiendo estos municipios en espacios más amables y volcados en la seguridad del peatón y la movilidad sostenible”. En el caso de Níjar, el proyecto ‘Urbanizaciones’ va a consistir en la mejora de un total de 28 calles de la barriada de Campohermoso, que es la de mayor población. Esta actuación cofinanciada con los Planes Provinciales, cuenta con un presupuesto base de más de 1,7 millones de euros. En concreto, se va a actuar en diferentes calles del sector 2 y 3 de Campohermoso con el objetivo de renovar el pavimento en todas las calles y ampliar la anchura de las franjas peatonales lo que sea posible. Las actuaciones van desde fijar el ancho mínimo de la calzada para conservar los sentidos de circulación y zonas de aparcamiento actuales y aumentar el ancho de acera; conservar la distribución asistente o la ampliación de aceras. Las calles del sector 3 beneficiadas son: Avenida Granada Norte, Calle San Fernando, Juan Goytisolo Norte, Carmen Norte, Cabo de Gata Norte San Joaquín Norte, Comercio Norte, Aljibe Norte, Nueva Norte, Camino del Calvo, Charco del Lobo, Matariles, Alcazar de Toledo, Venta de la Bernarda, Bombón y Callejón entre Calle Bombón y Matariles. Del mismo modo, las calles del Sector 2 son Isabel La Católica Sur, Juan Goytisolo Sur, Carmen Sur, Cabo de Gata Sur, Nueva Sur, San Joaquín Sur, Comercio Sur, Aljibe Sur, Antas, Los Gallardos, San Isidro y Exporadores Itinerarios peatonales en Los Gallardos Por otro lado, el proyecto a ejecutar en Los Gallardos que ha sido licitado va a beneficiar a cuatro calles del municipio con un presupuesto que cuenta con un presupuesto de más de 742.000 euros. Con la ejecución de estas obras se va a conseguir la prioridad peatonal con itinerarios accesibles en las calles La Estrella, Canalejas, Cervantes y Rafael Alberti de fuerte arraigo residencial, logrando la mejora de las infraestructuras públicas existentes, así como la continuación de la mejora de los itinerarios peatonales accesibles dentro del municipio de Los Gallardos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.