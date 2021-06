Diputación presenta una nueva línea de ayudas para autónomas

lunes 21 de junio de 2021 , 18:28h

Las ayudas cuentan con una partida inicial de 100.000 euros y ascenderán hasta los 800 por solicitante

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado una nueva, y pionera, línea de ayudas económicas dirigidas a las autónomas y profesionales almerienses con el objetivo de que puedan superar la crisis generada por la pandemia. Este novedoso programa de asistencias económicas se enmarca en el VI Plan de Igualdad de la Institución y responde al presupuesto de la triple protección: social, económica y sanitaria, para proteger a todos los almerienses de las consecuencias del coronavirus.

Esta convocatoria de ayudas está dirigida a mujeres autónomas y profesionales que desarrollen su actividad y tengan su residencia fijada en la provincia de Almería. Cuenta con una partida inicial de 100.000 euros que recalarán en el tejido empresarial femenino. Cada solicitante recibirá una ayuda de hasta 800 euros que podrá destinar a sufragar gastos de alquiler y equipamientos para el desarrollo de la actividad, hipoteca del local del negocio o para el consumo energético, agua, teléfono e internet.

La diputada de Igualdad, Carmen Belén López, ha puesto de relieve que “es la primera vez en la historia de la Diputación que ponemos en marcha unas ayudas de este tipo con carácter excepcional, dirigidas a mujeres, por la pandemia. Confiamos en que supongan un balón de oxígeno para todas las almerienses que han soportado la envestida del Covid-19 ya que han tenido que compaginar su responsabilidad empresarial con las cargas familiares y del hogar”.

En este sentido, la diputada ha recordado que “la crisis generada por el coronavirus ha agravado la situación sociolaboral de las emprendedoras almerienses, una realidad que se hace más compleja cuando la mayoría de ellas sigue asumiendo la mayor parte del trabajo. Con este plan esperamos impulsar y fortalecer a nuestro tejido empresarial femenino, que es clave y motor fundamental de la economía provincial”.

Las ayudas se atendrán por orden de presentación y se solicitarán por la web www.dipalme.org, en la sección de Igualdad, a través de una sencilla tramitación con el propósito, como apunta la diputada, “de que el dinero llegue cuanto antes a las emprendedoras que la necesitan”.

Además, Carmen Belén López ha señalado que “la Diputación está siendo ejemplar a la hora de agilizar todas las ayudas que se han puesto a disposición de la sociedad almeriense”, y ha puesto de ejemplo los programas Reconecta, dirigido a autónomos, y el Plan Anfitriones ‘Diego García’, para el sector de la hostelería.

En cuanto a los requisitos para acceder a estas asistencias económicas, las autónomas y profesionales tendrán que desarrollar su actividad económica y estar empadronadas en un municipio de la provincia y, además, su negocio debe haber permanecido en situación de suspensión en aplicación de las medidas adoptadas por el estado de alarma; no haber visto compensada esta inactividad por un incremento de la facturación mediante el traslado a plataformas on line o telefónicas; o haber visto una reducción de un 40% en la facturación aunque no hubiera tenido que cerrar.