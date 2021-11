Diputación Diputación refuerza su compromiso con el deporte con los XXXI Juegos Deportivos miércoles 24 de noviembre de 2021 , 15:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Institución Provincial ha presentado una nueva edición de este histórico evento en el que niños de toda la provincia podrán disfrutar de las bondades del deporte almeriense El pabellón de deportes Moisés Ruiz, ha acogido la presentación de la XXXI edición de los Juegos Deportivos Provinciales que lleva a cabo la Diputación de Almería para fomentar el deporte entre los niños de toda la provincia. Este año, se celebrarán garantizando todas las medidas de seguridad para que los ayuntamientos, escuelas deportivas municipales, centros escolares y clubes deportivos, entre otros, puedan desarrollar las actividades cumpliendo los protocolos sanitarios. Los JDP, que cuentan con un presupuesto de más de 330.000€, están orientados a fomentar los valores del deporte, la educación, la salud y la diversión a través de muchas modalidades como el fútbol, baloncesto, frontón, tenis de mesa, esgrima, triatlón, natación, etc. Además, se ampliarán el número de actividades, talleres y encuentros deportivos para cumplir con el objetivo de seguir consolidando los altos registros de oferta, así como el aumento de la participación e inscripciones. En el acto, el diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha destacado el esfuerzo y el compromiso que tiene la Diputación Provincial con los 103 municipios. “Esta es una de las muchas herramientas trasversales que usa la Institución para luchar contra la despoblación, al tiempo que fomenta el deporte y los hábitos de vida saludables entre los niños de toda la provincia. Seguiremos trabajando para igualar oportunidades y aumentar los servicios en los pueblos del interior”. Además, el diputado provincial, ha puesto de manifiesto el apoyo a las estructuras deportivas como ayuntamientos, clubes y centros deportivos que hay en los pueblos porque ayudan a complementar la oferta de estos. “Son muchos los niños no federados en la provincia y no todos tienen las mismas capacidades. Estos JDP son integradores porque igualan oportunidades”. Por otro lado, también ha intervenido el delegado de Cajamar en Almería, Sergio Rico, en representación de una de las entidades patrocinadoras de los JDP. “Para nosotros es una satisfacción apoyar el evento deportivo escolar con más trascendencia de la provincia. Con ello se fomenta los valores del esfuerzo, el compromiso, la solidaridad y el juego limpio a través del deporte en equipo para superar los diferentes retos”. Objetivos Generales · Promover y potenciar el deporte y la actividad física como una práctica habitual entre la población en edad escolar. · Establecer un contacto de formación humana e intersocial entre los diferentes núcleos de población. · Completar la formación integral del alumnado de las escuelas deportivas promoviendo el juego limpio y participativo, exaltando las virtudes de la diversión entre sus participantes. · Procurar la integración social de colectivos desfavorecidos y el incremento de la participación de niñas y mujeres. · Fomentar la práctica del deporte como parte esencial de un estilo de vida activa y favorecedor de salud presente y futura. · Sensibilizar a los deportistas en edad escolar acerca de la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente y de practicar deporte sostenible. Talleres Educativos de Promoción Deportiva · Talleres Educativos de Promoción Multideportiva para pequeños municipios, Tenis de Mesa, Esgrima y Triatlón Encuentros Educativos de Promoción Deportiv · Encuentro Educativo de Promoción del Atletismo (“Jugando al Atletismo”), Pequebasket, Balonmano a 5, Gimnasia Rítmica, Tenis, Triatlón, Tenis de Mesa, Bádminton y Carreras por Montaña Ligas Educativas de Promoción Deportiva · Liga Educativa de Promoción del Baloncesto, fútbol sala, multideporte y voleibol. Circuitos de Promoción del Rendimiento Deportivo de Base · Circuito de Promoción del Ajedrez, “Atletismo Pista”, Campo a Través, Gimnasia Rítmica, Natación, Triatlón, Frontón, Rugby Gradual y Rugby 15 y Judo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

