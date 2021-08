Diputación renueva el acceso principal a Gádor

viernes 06 de agosto de 2021 , 15:16h

El vicepresidente y la alcaldesa visitan unas obras fundamentales para conductores, vecinos y ciclistas del Bajo Andarax y la Alpujarra Almeriense







La Diputación Provincial de Almería continúa su apuesta por mejorar la conexión por carretera de los 103 municipios de la provincia a través del Plan Viario 2021. El vicepresidente, Ángel Escobar, ha visitado la travesía principal del municipio de Gádor para comprobar la ejecución de las obras de parte del proyecto de mejora de la carretera AL-3411, que conecta el municipio alpujarreño con la A-348 y con el Yacimiento de ‘Los Millares’.



Acompañado por la alcaldesa, Lourdes Ramos, Escobar ha comprobado ‘in situ’ una actuación que cumple con el objetivo de Diputación de igualar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los almerienses.



Esta actuación, que está financiada al 100% por la Diputación, no sólo beneficia a los vecinos y trabajadores que circulan a diario por esta vía, sino también a los ciclistas. Y es que, esta carretera es una de las más frecuentadas por ciclistas de la Red Viaria Provincial.



La obra está consistiendo en la ejecución de dos tramos de refuerzo del firme, 800 de ellos a lo largo de la travesía por el municipio y el resto en los 1.200 metros del final. Además, el proyecto incluye el balizamiento de la carretera mediante una barrera semirrígida de doble seno, así como la pintura del total de la carretera (8 kilómetros) para la señalización horizontal de la misma.



El vicepresidente ha destacado que “desde Diputación no sólo tenemos el objetivo de mejorar todas las carreteras provinciales, sino ponerlas en valor como recurso deportivo y turístico”. En este sentido, ha destacado el empeño de la alcaldesa por mejorar esta vía: “Una travesía que cruza todo el casco urbano y que también conecta municipios tan importantes como Santa Fe de Mondújar y Alhama”.



Además, Escobar ha asegurado que esta fue una de las primeras vías que la Diputación señalizó en la provincia como “Zona especialmente frecuentada por ciclistas y hoy venimos a seguir mejorándola y ponerla en valor”.



Por su parte, la alcaldesa ha destacado que esta obra es una muestra del trabajo importante que realiza la Diputación por los municipios: “Esta obra supone la mejora de la principal vía de comunicación, nuestro pulmón y la primera imagen que tenemos los gadorenses y visitantes cuando llegamos al municipio. Gracias a Diputación por realizar esta inversión tan importante en un municipio pequeño y es de gran ayuda para todos los vecinos de Gádor”, ha concluido.



Esta obra cuenta con un presupuesto de 150.000 euros financiados al 100% con fondos propios de la Diputación.



Plan Viario 2021: Más de 4 millones de inversión



El Plan Viario 2021 cuenta con una inversión inicial de 4.300.000 euros para la mejora, rehabilitación y puesta en valor de una quincena de carreteras de todo el territorio provincial. No sólo se están mejorando firmes, sino que se están tendiendo puentes para salvar cauces y transformando intersecciones en glorieta, así como mejoras de trazado.