300 peluquerías han cerrado en Almería en un año

viernes 06 de agosto de 2021 , 15:10h

El PP pide al Gobierno que “entre en razón” y rebaje el IVA al 10% a las peluquerías



Los senadores del Partido Popular de Almería Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez han pedido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que “entre en razón” y rebaje el IVA de las peluquerías, barberías y centros de belleza al 10% tal y como le ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular tanto en el Congreso como en el Senado.



Según explica Hernando en la provincia de Almería hay aproximadamente unas 3.000 peluquerías que a pesar de ser esenciales han sufrido un duro revés como consecuencia de la crisis del Covid, lo que ha provocado el cierre de unos 300 salones y que 1.000 empleados, la mayoría mujeres, hayan perdido su puesto de trabajo.



A nivel nacional las cifras también son alarmantes porque han sido 10.464 los centros de peluquería y estética que han cerrado para siempre, dejando a más de 52.000 personas sin trabajo en nuestro país. Se trata de la desaparición del 21,8% del sector de la imagen personal y del 48,1% de los empleados que de él dependían.



Por su parte, el senador Luis Rogelio Rodríguez critica los evidentes ataques que el sanchismo viene realizando desde el Gobierno contra el estado de derecho y contra las instituciones democráticas, una situación que no tiene precedente y que se ha trasladado recientemente al Senado donde se anuló, simplemente porque no le gustaba al Partido Socialista, una votación democrática en relación a la rebaja del IVA de las peluquerías.



“A pesar de ser de justicia que este sector deje de soportar el tipo de IVA máximo del 21% para disfrutar un IVA del 10%, tal y como apoyamos la mayoría de los grupos parlamentarios, el Partido Socialista, por primera vez en la historia democrática de nuestro país, anuló esa votación simplemente porque no le gusta perder votaciones. Una cacicada más de un Gobierno que cada día agrava la situación de muchos sectores de la sociedad, entre ellos el sector servicios”, manifiesta.



Tras este hecho ocurrido en el pleno del Senado, Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez explican que su Grupo Parlamentario ha decidido presentar una Proposición de Ley en la Cámara Alta para que esa rebaja al 10% sea efectiva y real para un sector que lleva meses reclamando ayuda al Gobierno.



“Se trata de una medida sin coste económico para el vigente ejercicio presupuestario. La modificación tendrá efectos en el próximo ejercicio presupuestario incrementando la recaudación por IVA por un menor cierre de empresas y de desempleo. Según reconoce el propio sector se estima un incremento de más de 140 millones de euros”, afirma.



Por último, el presidente de la Asociación de Peluqueros de Almería, Alberto Contreras Uclés, explica que el sector de la imagen personal es un sector esencial tal y como lo catalogó el Gobierno de Pedro Sánchez en el primer discurso donde decretó el Estado de Alarma, por tanto “deberíamos tributar al IVA reducido del 10% que nos corresponde”.



Alberto Contreras manifiesta que “el sector necesita respuestas” y pide al Gobierno que dé una explicación pública al sector de la imagen personal de nuestra provincia y del resto del país del por qué incumple sus promesas y por qué, estando en su mano, se resiste a restituir el IVA reducido que le pertenece a un sector esencial.



El presidente de la Asociación de Peluqueros de Almería lamenta por último la actitud “pasiva y deplorable” del Gobierno frente al hundimiento de un sector esencial para la sociedad y afirma que “estamos más unidos que nunca y no vamos a dejar de manifestarnos y de acudir a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad española lo que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo con nosotros”.