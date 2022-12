Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Diputación y Ayuntamiento arropan a Cáritas en el Día de los Derechos Humanos domingo 11 de diciembre de 2022 , 11:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El vicepresidente, Ángel Escobar, y la edil de Familia, Paola Laynez, han participado, junto al Obispo y la directora de Cáritas en el acto que ha albergado la Plaza Vieja de la capital La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería han arropado hoy a Cáritas en la celebración del Día de los Derechos Humanos. El acto, que ha tenido lugar en la Plaza Vieja de la capital, ha contado con la participación del vicepresidente, Ángel Escobar, la concejal de Familia, Paola Laynez, así como el Obispo, Antonio Gómez Cantero, y la directora de Cáritas Almería, Mari Carmen Torres. El vicepresidente de Diputación se ha mostrado orgulloso de poder participar en el acto para conmemorar el 74 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Es un privilegio poder representar a la Diputación Provincial de Almería en un acto que organiza una de las ONG’s de la que tan orgulloso me siento porque lleva a gala uno de los valores cristianos más solidarios: la ayuda al prójimo. Gracias a Cáritas por llegar donde las administraciones no llegan y por, ir más allá, preocupándose de que los Derechos Humanos se cumplan en cualquier punto del planeta”. Del mismo modo, ha apuntado que “desde Diputación siempre vamos a estar a vuestro lado porque sabemos que hasta el último euro que gestionáis revierte en un futuro mejor para miles de familias”, y ha deseado que “en el próximo Aniversario sólo celebremos la fecha de esta Declaración y que la igualdad de oportunidades sea una realidad en todos los países”. Por su parte, Paola Laynez ha destacado que para el Ayuntamiento es un auténtico honor haber colaborado con Cáritas para que este acto sea una realidad en el centro de la ciudad y en un espacio tan emblemático como la Plaza Vieja. Del mismo modo, la concejala de la capital ha recordado que es importante la celebración de este acto para poner en valor el 74 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y ha agradecido a Cáritas la inmensa labor que realizan por igualar oportunidades y ayudar a los almerienses. La directora de Cáritas Almería ha agradecido a instituciones y sociedad por participar en un acto que “tiene la semilla en el voluntariado de Caritas de la provincia”. En este sentido, ha detallado que no hay que irse lejos para ver que no siempre se respetan estos derechos fundamentales. “También se vulneran derechos más cerca, cuando no se da contrato a una persona por estar en riesgo de exclusión o se impide acceso a la vivienda. Cuando alguien tiene que elegir entre comer o calefacción, soledad no deseada, trata… “, ha enumerado recordando que estos derechos son los pilares básicos para una sociedad”. Por último, el Obispo de Almería ha lamentado que actualmente “estemos vacunados contra la injusticia” debido a las desgracias que ocurren a diario en el mundo y que se retransmiten en televisión: “Parece que quienes estamos aquí somos los que no estamos vacunados contra la injusticia. Somos todos hermanos y hermanas de una misma familia y nos tenemos que ayudar. Además de Ucrania, hay 40 guerras más en el mundo, hay personas que huyen de la guerra, pero también del hambre o de la esclavitud”. Por todo ello, el Obispo ha asegurado que “cuando se estudia el evangelio hay una regla de oro de Jesús: Con la misma vara que midáis seréis medidos. Por eso quiero agradecer a todos los voluntarios por su trabajo”. Tras la inauguración institucional, se han producido exhibiciones de bailes y músicas llevadas a cabo por las diferentes asociaciones de la provincia y desde las sedes de Cáritas parroquial han procedido a la lectura de los derechos humanos y a la construcción de los cimientos “de la casa común”: el mundo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.