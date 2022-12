Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Ciudadanos simplifica sus exigencias y apoyará el presupuesto del PP domingo 11 de diciembre de 2022 , 12:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



Los grupos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería han llegado a un acuerdo para la aprobación del Presupuesto 2023 "como herramienta clave para la gestión pública y para la planificación, programación, seguimiento y evaluación de las actuaciones municipales, siendo conscientes de que es el principal instrumento del que dispone el Ayuntamiento para que la ciudad siga avanzando y realizando los cambios y progresos que la administración precisa y que nuestros vecinos y vecinas demandan". Los firmantes del acuerdo son la alcaldesa, María del Mar V´zquez por el PP, Rafael Burgos por Ciudadanos, y coinciden en la necesidad de seguir apostando por un "presupuesto inversor que garantice las prestaciones públicas y sociales. Manifestamos el firme propósito de avanzar en la construcción y el desarrollo económico de la ciudad de Almería sin aumentar para ello la presión fiscal". Por ello, "queremos continuar centrando la inversión pública en las necesidades de los almerienses, seguir implementando medidas en materia de sostenibilidad ambiental, apostar por la modernización y la innovación, implementando políticas que fomenten la creación de empleo, la igualdad de oportunidades y una apuesta decidida por crecer en materia turística" han señalado en una nota de prensa. Del contenido del acuerdo hecho público se advierte una simplificación de las demandas que había venido sosteniendo Ciudadanos con Miguel Cazorla como portavoz, y que ha pasado al grupo de no adscritos tras no ser designado candidato a la Alcaldía. Frente a peticiones de inversiones muy concretas que, en ocasiones no han llegado a materializarse, ahora los puntos del acuerdo son más genéricos, si bien se mantienen algunas de esas exigencias. Hay que recodar que Ciudadanos, con Cazorla, pactó varias veces con el PP, pero otras tantas optó por oponerse a ellos tras considerar que se no habían cumplido los acuerdos que, como decimos, en ese caso eran extremadamente concretos- El PP, con el voto de Burgos se garantiza sacar adelante las cuentas municipales para 2023, y es muy posible que también logre el voto de Joaquín de la Blanca, edil no adscrito que proviene de Vox, porque así lo ha hecho siempre, en tanto que podría darse como muy probable el voto del concejal de Vox, Juan Francisco Rojas, ya que su grupo político también ha votado a favor de los presupuestos del Gobierno andaluz del Partido Popular pese a no ser su voto necesario y ser muy críticos con ellos. TÉRMINOS DEL ACUERDO PRIMERO) PP y Cs acuerdan realizar una completa campaña de carácter educativo en centros de educación, en materia de concienciación y sensibilización sobre la limpieza, respeto a los espacios públicos y protección del patrimonio, poniendo en práctica campañas exhaustivas de información y concienciación cívica, con el objetivo de mejorar la convivencia ciudadana. Del mismo modo, iniciaremos el diseño para una posterior ejecución de una auditoría externa del servicio público de limpieza urbana y playas del término municipal de Almería. SEGUNDO) PP y Cs se comprometen a no aumentar la presión fiscal, abordando además una revisión de las ordenanzas fiscales, con el objetivo tendente a minorar el esfuerzo fiscal de los almerienses. TERCERO) PP y Cs acuerdan seguir invirtiendo en el Casco Histórico de la ciudad, diseñando y ejecutando diferentes actuaciones en materia de embellecimiento, ornamentación y rehabilitación de espacios públicos en nuestro centro histórico, entre ellas la adecuación de accesos a las Canteras Califales. CUARTO) PP y Cs acuerdan diseñar un plan de simplificación de los procedimientos administrativos exigidos para la puesta en marcha de nuevas actividades comerciales y hosteleras, o para la reanudación de estas actividades (exista o no exista cambio de titular). QUINTO) PP y Cs acuerdan desarrollar el plan de actuación contra pintadas vandálicas aprobado en Pleno. SEXTO) PP y Cs se comprometen a seguir ejecutando las estrategias y objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) SEPTIMO) PP y Cs acuerdan crear en el Presupuesto 2023 una partida específica dedicada a presupuestos participativos y distribuida por distritos. OCTAVO) PP y Cs acuerdan, tal y como ambos grupos y la Alcaldesa anunciaron en su momento, abordar en los Presupuestos de 2023 una partida para la iluminación de viales en zonas rurales, en especial en los barrios de La Cañada y El Aquián. NOVENO) PP y Cs se comprometen, teniendo en cuenta la crisis energética actual, a seguir actuando en inmuebles y vehículos municipales con el claro objetivo de aumentar la eficiencia energética, reducir la huella de carbono y minorar los costes por energía. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

