Disfruta del sonido con paneles acústicos

Disfrutar el silencio no es fácil vivas donde vivas, pero tampoco es fácil disfrutar de la libertad de hacer ruido en tu propia casa, o poner música a volumen de club, o escuchar la televisión como si estuvieses en una sala de cine, sin que los vecinos te llamen la atención. Pero hay más, porque a veces ese sonido que pretendes amortiguar es consecuencia de la actividad de tu propia empresa, o incluso al revés, tienes cerca algún negocio que causa ruido y no quieres escucharlo. No vamos a extendernos en las razones, porque cada cual puede tener las suyas, pero si lo que quieres es tener bajo control todo esto, puedes hacerlo con Adicctive Sound, que tiene una gama amplia de productos de primera calidad enfocados a dar soluciones adecuadas a estos problemas. Principalmente el objetivo es evitar que los sonidos del interior salgan al exterior, pero también limpiar el ambiente de ruidos impuros, y podemos poner como ejemplo los locutorios de las emisoras de radio o en los estudios de grabación. Ahí, de lo que se trata es de generar un silencio limpio en el que las voces –o la música- es escuchen nitidez, con matices. Eso se hace utilizando difusores acústicos, cuya tarea es dispersar el sonido. Vamos con otro ejemplo: en un piso vacío cualquier sonido rebota en las paredes, choca con unas, luego otras, y eso actúa como una especie de amplificador, pero además se produce un pequeño eco, a veces casi imperceptible, pero que ensucia el sonido principal. Basta observar como en los palacios, o en los teatros, o los cines, se utilizan tejidos y otros materiales para evitar ambos efectos. Pues bien, no hace falta recurrir a alfombras o cortinas, a muebles y tapices, para lograr eso mismo, lo que es un alivio si –volvamos a los ejemplos- nos gusta tener pocos muebles en casa y que sean de materiales que no absorben el sonido, o si en nuestro negocio no es adecuado poner todo lo que antes hemos detallado. Ahora es muy sencillo, y además también estético. Hay difusores acústicos hechos en tableros MDF a base de madera y contrachapado de haya, que garantizan excelentes propiedades acústicas. Un dato importante a tener en cuenta es que no se trata de que cubras las paredes completamente con los difusores acústicos, ya que la clave es poner el número adecuado en el sitio justo, a un metro aproximadamente del oyente, aunque eso varía en función de las características de la sala. Las placas deben colocarse después de hacer una planificación y es recomendable colocar este tipo de sistema acústico en la pared trasera, en los lados, en el techo o en el centro de la pared detrás de los altavoces. Y lo mejor de todo esto es que su estilo moderno y original permite lucirlos casi como un elemento decorativo más, porque los hay en distintos diseños y colores, así que será sencillo escoger aquellos que se complementen mejor con el resto de la estancia, tanto si es personal como empresarial. ¿Imaginas poner unas placas acústicas en el cuarto de juegos de los niños? ¿y en el salón donde escuchas tu música? ¿y en la sala donde ves la televisión?