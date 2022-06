Deportes Paola Piñera e Izán Bañares ganan el Campeonato de España Mapfre de Tenis Alevín celebrado en Almería domingo 26 de junio de 2022 , 19:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los concejales Juanjo Segura y María del Mar García Lorca asisten a la jornada final, en el Club de Tenis Almería, con asistencia del presidente de la RFET La asturiana Paola Piñera, en femenino, y el madrileño Izan Bañares, en masculino, se proclamaron hoy, domingo, campeones del Campeonato de España Mapfre Alevín, celebrado en las instalaciones del Club de Tenis Almería, entidad que celebra su 50º aniversario fundacional. Los nuevos campeones lo han sido en dos emocionantes finales en las que se han sucedido las alternativas, pero donde al final Piñera, primero, y Bañares, después, se han mostrado más firmes. El presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, junto al vicepresidente de la Federación Andaluza de Tenis y delegado provincial en Almería, José Salamanca; el presidente del Club de Tenis Almería, Víctor Gázquez; el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, fueron los encargados de entregar los trofeos a los campeones y finalistas individuales del Campeonato de España MAPFRE de Tenis Alevín. Además, estuvieron presentes los concejales de Deportes del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Jesús Pomedio; y Movilidad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, así como el delegado de Deportes y Educación de la Junta de Andalucía, Antonio Jiménez Rosales. Juan José Segura, concejal de Deportes de Almería, ha felicitado “a la delegación almeriense y al Club de Tenis Almería por el magnífico campeonato, donde hemos visto partidos de gran calidad como las dos finales de hoy. El PMD tiene como principal objetivo la promoción del deporte base y este torneo ayudará al tenis almeriense; además, la presencia de más de 120 jugadores y sus familiares ha beneficiado a la economía de la ciudad”. La mañana comenzó con la final femenina entre la asturiana Paola Piñera, primera favorita, y la valenciana Briana Navarro, tercera, ambas, por otra parte, campeonas en dobles el día anterior. Piñera comenzó ganando los dos primeros juegos, pero Navarro se repuso con un juego muy ofensivo, remontando con tres juegos consecutivos primero e igualando después a cinco, después de estar 5/3 abajo. La valenciana, más cómoda en el revés y buscando las líneas, arriesgaba. Piñera, más moderada en su juego y sin cometer apenas errores, terminaba por imponerse en el primer set por 7/5. El triunfo en la primera manga dio alas a Piñera, que subió el nivel y llevó a Navarro a seguir arriesgando, cometiendo también más errores, principalmente en la red. De esa manera, la asturiana fue con paso firme en el segundo set, doblegando a su rival por 6/1. Llegó el turno de la final masculina, con los madrileños Fernando Fontán, primer favorito, e Izan Bañares, tercero. Pese a perder el primer juego del partido, Fontán fue aprovechando que Bañares tuvo un inicio errático que llevó al cabeza de serie número uno a ponerse con 4/1 a su favor. Sin embargo, poco a poco Bañares fue encontrándose más cómodo en la arcilla de la pista central, con un potente juego de derecha que le llevó a igualar el partido y forzar el tiebreak, donde finalmente Fontán se apuntaría el primer parcial (7/6 (5)). El segundo set comenzó con Bañares más metido en el partido, desplegando un juego muy ofensivo que encontraba réplica en una defensa férrea por parte de Fontán. El marcador llegó a estar en 3/5 y con bola de set para Bañares, pero la desaprovechó y Fontán terminó igualando a cinco. Bañares llegó a perder otras cuatro bolas más de set, pero en la sexta que tuvo terminó igualando la contienda (5/7). Con Bañares en dinámica positiva y Fontán acusando cada vez más el cansancio, el tercer set tuvo al tercer favorito como claro dominador. Desde el principio, Bañares abriría hueco y no daría opción al número uno del cuadro. Con 1/6, Izan Bañares se proclamaba campeón de España. 50º Aniversario del Club de Tenis Almería El presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, afirmaba que “hemos vivido dos finales de un nivel altísimo; se prevé un buen futuro para nuestro deporte, con tenistas a los que en unos años veremos en torneos importantes, y aquí en el aniversario de un Club de Tenis Almería que ha dado todas las facilidades, donde los niños han estado como en casa y se van encantados, por lo que habrá que repetir”. El vicepresidente de la Federación Andaluza de Tenis y delegado en Almería, José Salamanca, añadía que “ha sido un campeonato espectacular desde el primer día hasta el último, con muchísimo nivel, pero donde la mayor satisfacción ha sido la de ver a los chicos y chicas por primera vez en un campeonato, y donde si ganaban o no, han disfrutado mucho y lo han pasado muy bien; todos guardan un gran recuerdo del Club de Tenis Almería y de su 50º aniversario, que no ha podido tener un cierre mejor”. Por su parte, el presidente del Club de Tenis Almería, Víctor Gázquez, destacaba que “dentro del programa de los actos por nuestro 50º aniversario, este Campeonato de España MAPFRE de Tenis Alevín era el proyecto estrella a nivel deportivo y ha respondido plenamente a las expectativas; estamos muy satisfechos, ya tocaba que Almería y un club como el nuestro pudiera tener un evento de estas características y nos reafirma en que tenemos unas instalaciones adecuadas con las que podemos incluso tener miras mayores”. Ismael Torres, alcalde de Huércal de Almería, municipio que acogía el Campeonato de España MAPFRE de Tenis Alevín, señalaba por su parte que “hemos disfrutado de una gran competición que ha tenido además un cierre espectacular, con dos finales muy emocionantes y tenistas a los que estoy seguro que en un futuro veremos al máximo nivel”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

