Disneyland Paris protagoniza la nueva campaña de reciclaje de Ecovidrio

Escucha la noticia Coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje, la edil de Sostenibilidad, Margarita Cobos, ha animado a los almerienses a reciclar y a conocer los cuatro iglús que hasta el 27 de junio estarán en el Parque de los Periodistas El Ayuntamiento de Almería y Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España, vuelven a unirse para celebrar el Día Mundial del Reciclaje y lo hacen, una vez más, de la mano de Disneyland Paris y sus iglús tematizados, que desde hoy y hasta el próximo 27 de junio presidirán el Parque de los Periodistas, en el Paseo Marítimo, bajo el lema ‘Que brille la magia, recicla vidrio en familia’. “Hoy, sin duda, es un día para celebrar, ya que los almerienses cada vez reciclamos más y qué mejor forma de festejarlo que poniendo en marcha una campaña tan bonita y atractiva como esta que nos anima a hacerlo mejor todavía, poniendo el foco en los más pequeños”, ha señalado la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, que ha recordado la “gran evolución” en cuanto a reciclado de vidrio: de casi 2 millones de kilos en 2020, a 2,1 millones en 2021 y este año, solo en los primeros cuatro meses, ya se han superado los 700.000 kilos depositados en los contenedores verdes. Unos datos que han sido aplaudidos también por Jesús Gutiérrez, gerente de zona de Ecovidrio. “Esa evolución demuestra el compromiso que tiene este ayuntamiento y los almerienses con el reciclado de vidrio. Por supuesto, no nos conformamos y con campaña como esta queremos seguir superándonos” En esta ocasión, Mickey, Daisy, el Pato Donald y Campanilla toman el relevo de otros míticos Personajes Disney que estuvieron presentes en años anteriores por la geografía española como Minnie, Goofy o el increíble Hulk, y se suman a la iniciativa en el Día Mundial del Reciclaje para promover actitudes sostenibles en familia. Ellos serán este año los protagonistas de estos iglús con los que Ecovidrio busca crear un vínculo especial con las familias a la vez que hace más atractivo el momento del reciclaje, inspirando a los más pequeños de la casa y fomentando un hábito fundamental que contribuye positivamente al cuidado del medioambiente y a la lucha contra el cambio climático. Tanto Cobos como Gutiérrez han animado a los almerienses a conocer los cuatro miniglús – diferentes a los de otras campañas anteriores –, a que se hagan fotos con ellos y a que escaneen el código BIDI para participar en el sorteo de miniglús, incluso un viaje a Disneyland París. Fin solidario Por primera vez, los miniglús de los personajes Disney se podrán adquirir a través de la página web www.miniglu.es. Todos los beneficios irán destinados a la Fundación Aladina que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos de cáncer, y sus familias, desde hace más de 15 años. Sorteo de un viaje a Disneyland Paris y 200 miniglús Todos aquellos que lo deseen podrán acceder a través de los códigos BIDI impresos en los iglús de Ecovidrio a participar en el sorteo de un viaje para toda la familia a Disneyland Paris, y celebrar el 30º Aniversario del Parque temático. Para hacerlo realidad solo tendrán que contestar un sencillo cuestionario a través de la página web https://www.reciclavidrioenfamilia.es/ y entrarán automáticamente en un sorteo de 200 miniglús de los personajes Disney para reciclar con magia desde casa. Todo aquel que quiera participar podrá hacerlo del 17 de mayo al 17 de junio. Sabías que… El vidrio es un material diferente: ü Origen natural. El vidrio se compone en su mayor parte de materia que se encuentra en la naturaleza, como la arena de sílice, el carbonato de sodio y la caliza. ü Inerte. No interacciona químicamente con el entorno. ü 100% reciclable. Puede reciclarse al 100% infinitas veces sin perder sus propiedades. ü Elaborado con vidrio reciclado. Minimiza la extracción de nuevas materias primas necesarias para elaborar vidrio virgen. ü Reutilizable. Se reutilizan grandes volúmenes de envases de vidrio en el sector de la hostelería. El compromiso de Disneyland Paris con el medio ambiente Disneyland Paris, es un destino turístico innovador y sostenible que mediante la implementación de distintas estrategias aborda importantes desafíos ambientales. Su compromiso se basa en limitar el impacto en el medio ambiente, apoyar a sus empleados y socios para que actúen de manera responsable e inspirar a los visitantes. Es parte de su compromiso, prevenir riesgos ambientales y prepararse para el futuro integrando soluciones innovadoras. Recientemente se han instalado 46.000 paneles fotovoltaicos en el parking principal del Resort convirtiéndose así en una de las plantas más grandes de Europa. Año Internacional del Vidrio La ONU ha declarado 2022, del Año Internacional del Vidrio. Este material ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad y ha sido crucial en el funcionamiento y la evolución de la arquitectura, la automoción, los artículos para el hogar y los envases. Hoy es un elemento esencial en sectores clave como el de la energía, la biomedicina, la agricultura, la electrónica, la información y las comunicaciones, la óptica o el sector aeroespacial, entre otros. Merece una mención especial el papel que ha jugado en la batalla contra la pandemia global de la COVID-19, actuando como envase contenedor de las vacunas a consecuencia de sus características de resistencia a temperaturas extremas y a diferentes grados de PH y acidez. Respecto al envase de vidrio y en un contexto de emergencia climática y necesidad de una transición a una economía más circular, es especialmente destacable como material natural, circular y 100% reciclable de envase a envase. Sobre Ecovidrio Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España. En 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, se convirtió en la entidad gestora de un modelo de reciclado que garantiza un servicio completo y al que tienen acceso todos los ciudadanos. En términos de financiación, 8.000 compañías envasadoras hacen posible, con su aportación a través del punto verde, el sistema de reciclado. La labor de Ecovidrio destaca por garantizar el reciclado de alta calidad a través del contenedor, potenciar las infraestructuras de contenerización y recogida, invertir en planes y recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la hostelería, movilizar a los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y promover la prevención y el ecodiseño de los envases. En las últimas dos décadas el sistema de Ecovidrio ha permitido el crecimiento exponencial de la tasa de reciclado pasando de un 31,3% en el año 2000 al 79,8% en 2019, según los últimos datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológico y Reto Demográfico (MITERD). El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al desarrollo sostenible, fomentar la transición hacia la economía circular y luchar contra el cambio climático. Además, el reciclaje de envases de vidrio es una actividad apoya el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente, redunda sobre los objetivos (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) Producción y consumo responsables y (13) Acción por el clima. Sobre Disneyland Paris Disneyland® Paris es el primer destino turístico europeo con más de 320 millones de visitas desde su apertura en 1992. Incluye dos Parques Temáticos, siete hoteles temáticos y una gran variedad de restaurantes, espectáculos y diversión. La visita al Parque Disneyland® transporta a los visitantes al corazón de la magia Disney y les permite encontrarse con sus Personajes Disney favoritos. Los Walt Disney Studios® ofrecen la oportunidad de descubrir, entre bastidores, los secretos del séptimo arte, así como de la televisión y el mundo de la animación. Siete hoteles temáticos con una capacidad total de 5.800 habitaciones permiten a todos nuestros visitantes alojarse en el corazón mismo de la magia, así como 2.700 habitaciones en hoteles asociados, 2 centros de convenciones y un campo de golf de 27 hoyos. El complejo también dispone de una zona de ocio, Disney Village, de 30.000 m2 que ofrece tiendas, restaurantes, una discoteca, PanoraMagique (un globo aerostático que permite disfrutar de los increíbles paisajes de Disneyland® Paris y sus alrededores) unos multicines con 15 salas y una sala IMAX. Disneyland® Paris cuenta con 59 atracciones, 63 tiendas y 55 restaurantes. Sobre Fundación Aladina La Fundación Aladina trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos de cáncer, y sus familias, desde hace más de 15 años. La entidad que preside Paco Arango, proporciona un completo programa de apoyo integral (emocional, psicológico y material) a estos menores, así como a sus padres y hermanos, en los 18 hospitales españoles en los que colabora. El objetivo es que estos pequeños guerreros no pierdan nunca la sonrisa ni las ganas de luchar. Entre sus diversos programas y actividades, Aladina lleva a cabo importantes obras y mejoras en hospitales públicos con el fin de adecuar los espacios en los que los niños oncológicos y las familias pasan tanto tiempo ingresados. En este sentido, la fundación destinará la recaudación de esta acción solidaria a la reforma integral del nuevo Hospital de Día de Oncohematología infantil y Trasplante del Hospital La Paz (Madrid). Una intervención de 1.490.000€ que financiará íntegramente la Fundación Aladina y que comenzará previsiblemente en agosto de 2022. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

