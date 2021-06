Distrito Poniente continúa la ronda de reuniones para mejorar la atención asistencial

martes 15 de junio de 2021 , 20:00h

La gerente ha visitado Vícar y ha hecho un llamamiento a los mayores de 40 años no citados para que contacten con Salud







Distrito Sanitario Poniente, perteneciente a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, continúa con la ronda de reuniones iniciada para mejorar la atención asistencial que presta a través de los once centros adscritos. La directora gerente, Enriqueta Quesada, visitó ayer el centro de salud de Vícar y los consultorios médicos de La Gangosa y Las Cabañuelas para analizar la situación actual con cada uno de sus directivos. Estuvo acompañada por la directora médica de Distrito, Beatriz Martínez.



“El objetivo de esta ronda de visitas es conocer el entorno de los centros de salud, estrechar lazos con los equipos profesionales que trabajan en cada uno de ellos, marcar prioridades con sus responsables y también dar a conocer las líneas de estrategia establecidas por el equipo directivo al que represento como gerente de Distrito Poniente”, ha explicado Enriqueta Quesada.



Once centros de salud integran el Distrito Sanitario de Poniente, que da cobertura a la población de Almería que reside entre los municipios de Roquetas de Mar y Adra, y se extiende también a la Alpujarra. Pertenecen a Distrito los centros de Roquetas Norte, Roquetas Sur y Aguadulce; Ejido Norte, Ejido Sur y Santa María del Águila; Adra; Vícar; La Mojonera; Berja; y Alpujarra (ubicado en la localidad de Laujar de Andarax). La plantilla roza el millar de profesionales y se ha reforzado en un 20 por ciento en el último año.





Calendario de vacunación

La gerente de Distrito Poniente ha aprovechado su visita a Vícar para hacer un llamamiento a la población mayor de 40 años que aún no ha sido vacunada. Es importante que solicite cita para ser vacunado a través de las aplicaciones ClicSalud+ y Salud Responde, del teléfono 955 54 50 60 o, en su lugar, acudiendo a su centro de salud. “No queremos que nadie se quede atrás en esta tarea que es importante para la salud pública y para volver a la normalidad”, ha asegurado.



Actualmente se inocula una media de 5.000 dosis diarias en los ocho puntos de vacunación externos disponibles y en los once centros de salud del Distrito. La semana pasada se batió récord en el proceso de prevención frente a la covid-19 con 17.000 dosis. Más de 80 profesionales sanitarios trabajan, de lunes a domingo, para mantener el ritmo de vacunación en Distrito Poniente. Son médicos, farmacéuticos, enfermeros, celadores, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales principalmente . Los nacidos entre 1980 y 1985 pueden solicitar cita también a partir de esta misma semana.