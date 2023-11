Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

‘Dona vida al planeta’ llega a El Ejido

miércoles 01 de noviembre de 2023 , 09:08h

La campaña ‘Dona vida al planeta’ ha llegado hoy a El Ejido de la mano de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), junto a los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPS). Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Ejido.

La concejala de Turismo, Fomento, Comercio, Sanidad y Consumo, María Herminia Padial, ha participado de la presentación de esta acción en pro del reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, que alcanza este año ya su cuarta edición y se desarrolla durante toda la jornada en el centro comercial El Corte Inglés y su entorno, que ha estado representado por su director de relaciones institucionales y comunicación, Miguel Sainz.

“Se trata de una iniciativa de concienciación sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), algo que resulta de suma importancia para favorecer la economía circular y, por tanto, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente”, ha explicado la edil del equipo de Gobierno, que ha indicado que “esta campaña va dirigida a toda la ciudadanía, pues está en la mano de cada uno de nosotros contribuir a mejorar nuestro entorno”.

La campaña tiene entre sus objetivos la recogida de RAEE, la concienciación de los andaluces sobre la reutilización y en su caso la correcta gestión y tratamiento de los RAEE. La iniciativa “pretende trasladar que mediante la reutilización y el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se usan estamos dando una nueva oportunidad al planeta y una mejor calidad de vida para todos”, ha subrayado María Herminia Padial.

‘Dona vida al planeta’ es una campaña global que va a llegar durante las próximas semanas a todo el territorio andaluz. Los ciudadanos podrán conocer gracias a esta campaña las ventajas medioambientales, sociales y económicas derivadas del reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las distintas vías de gestión de RAEE de las que dispone en su entorno, en función del tipo de residuo del que se trate. Padial ha subrayado que “hasta el 90% de los aparatos eléctricos y electrónicos pueden ser reutilizados”, y ha puesto varios ejemplos: “desde un frigorífico, hasta un teléfono móvil, cargadores o el aparato de aire acondicionado”.

Por su parte, Miguel Sainz ha subrayado que “estas acciones siguen siendo muy necesarias, ya que es cierto que estamos cada vez más concienciados con el reciclaje de vidrio, papel, plásticos, etc., pero no tanto con estos aparatos, que muchas veces no sabemos muy bien qué hacer con ellos cuando llegan al final de su vida útil o se nos rompen, y son las que más daño hacen al medio ambiente”.

Además de recibir información útil sobre cómo reciclar estos residuos, los interesados que acudan al punto informativo podrán llevar sus aparatos para ser reciclados, recibirán un obsequio conmemorativo y entrarán en el sorteo de una tableta y un patinete eléctrico.