Capital Dónde aparcar en la Feria de Almería y cuanto cuesta lunes 22 de agosto de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Verdiblanca dispone medio centenar de vigilantes en la zona Un año más, la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca va a estar al cargo de la ordenación y control de los vehículos que accedan al recinto ferial. A través de su Centro Especial de Empleo, medio centenar de trabajadores y trabajadoras estarán al frente de la gestión de 2.431 plazas de aparcamientos para vehículos que el Ayuntamiento de Almería ha puesto en esta ocasión a disposición del público visitante. En concreto son cuatro las parcelas habilitadas por la institución municipal para los días del 19 al 27 de agosto, fechas en las que se celebran la Feria y Fiestas de la capital almeriense. La principal parcela, a un precio estipulado por el Ayuntamiento de 4€, es la que se encuentra junto al estadio de fútbol ‘Power Horse-Juegos Mediterráneos’; 1.381 plazas asfaltadas entre las calles Árbol del Paraíso y Acebo. Otras 350 plazas estarán en la calle Mezquita, junto a la rotonda del McDonald’s. Y en la calle Alga Azul habrá otras dos parcelas, con 370 y 330 plazas respectivamente, al precio estipulado de 3€ todas estas tres parcelas. El horario establecido para la restricción ordenada a estas cuatro parcelas va desde las seis de la tarde a las seis de la madrugada. Es el mismo periodo de tiempo en el que estará restringido el acceso a la barriada de las calles adyacentes al recinto ferial. Para ello, personal de Verdiblanca realizará un control de accesos a residentes y personal autorizado. Estas personas deberán disponer y presentar a los controladores una tarjeta elaborada por el Ayuntamiento impresas en alto relieve y textura para evitar las falsificaciones; por lo que Verdiblanca solicita la mayor colaboración ciudadana para prestar adecuadamente su Servicio evitando altercados. El personal contratado está preparado para poder atender adecuadamente las necesidades de las personas conductoras y sus familiares que accedan a la zona del recinto ferial, contribuyendo así a mejorar la circulación y la seguridad vial de este espacio durante los nueve días de Feria. Además, Verdiblanca va a poner a disposición de las personas con movilidad reducida que lo acrediten más de 30 plazas de aparcamiento reservadas cada día en el parking más cercano al recinto ferial: el asfaltado junto al estadio. Todo este esfuerzo de esta Asociación de Personas con Discapacidad almeriense forma parte del objetivo esencial de la entidad por cumplir uno de sus principales objetivos: la inserción laboral de personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión social, y que la organización viene demostrando con suficiente solvencia profesional en sus 43 años de existencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

