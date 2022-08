Capital La Asociación Eurotoques protagoniza el showcooking de la Feria lunes 22 de agosto de 2022 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería y la marca gourmet de Diputación, ‘Sabores Almería’, promocionan los productos y cocineros almerienses a través de diferentes actividades gastronómicas La Feria de Almería se convierte en un espacio para la promoción y divulgación gastronómica de la tierra gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial que, a través de la marca gourmet ‘Sabores Almería’, llenan estos mediodías de actividades protagonizadas por los productos, cocineros y recetas almerienses. Hoy, el escenario ubicado en el Paseo de Almería ha contado con unos protagonistas de excepción, con una representación de los cocineros almerienses de la Asociación Eurotoques, una organización a nivel europeo cuyos principales objetivos consisten proteger la calidad y el sabor de los alimentos, promover el buen hacer de los artesanos de la alimentación y proteger la diversidad de nuestro patrimonio culinario. En el showcooking de hoy han participado Antonio Carmona, de Terraza Carmona y presidente de la Asociación; Mariela Pérez Bocchio, de Ramona La Boutique de La Empanada; Tolo Castillo, de Casa Rafael; Patricio Úbeda, de Hotel Restaurante Blanca Brisa; Rafa Moreno, de Casa de Comidas Los Ángeles; José Vallejo, de Restaurante El Navío y Tony García, de Espacio Gastronómico Tony García. La diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha acompañado a los cocineros en esta iniciativa y ha explicado que “estas actividades se convierten en un gran atractivo para todas las personas que se acercan a la feria. Es una propuesta de calidad que nos permite dar visibilidad al excelente trabajo que nuestros cocineros realizan día a día y, al mismo tiempo, a difundir la singularidad de nuestras recetas”. En este sentido, la diputada ha aprovechado la ocasión para invitar a toda la ciudadanía a participar en estas actividades, que se llevan a cabo durante todos los mediodías de Feria en el Paseo, y a que, como ha señalado, “sigan descubriendo la excelencia de las empresas y cocineros almerienses y de ‘Sabores Almería’. Nuestra Feria se convierte en el lugar y momento adecuado para que continuemos disfrutando de la calidad de nuestra tierra”. Por su parte, el presidente de Eurotoques Almería, Antonio Carmona, ha destacado que esta entidad cuenta con más de 3.000 cocineros afiliados de 18 países, que en España hay unos 700 y, entre estos, 14 son de la provincia de Almería y en el showcooking de hoy han participado la mitad de ellos. “Queremos que se conozca el trabajo de la Asociación Eurotoques y que Almería tiene un listón muy alto en la gastronomía y la cocina”, ha afirmado. Por último, Mariela Pérez, ha apuntado que “nuestro objetivo de hoy está puesto en disfrutar de la mañana y de la cocina que hacemos cada uno en casa y en nuestros restaurantes, siempre compartiendo con el público almeriense que nos acompaña cada día”. Platos Antonio Carmona ha presentado una milhojas de ajo colorao con galanes y gamba roja de Garrucha; Mariela Pérez un gazpacho de Ramona con bonito de Almería macerado y chuney de tomate; Tony García una ensalada de calabacín con wakame y cebolla encurtida; Rafael Moreno, sardinas con ajoblanco, frambuesas e higos; José Vallejo, ensalada de aguacate con ahumados y caballa confitada; Patricio Úbeda, atún macerado en salsa de soja con ensalada de wakame y Tolo Castillo, manjar almeriense con tomate y ensalada de melón con sardina marinada. Las actividades gastronómicas de la feria de Almería continuarán mañana, martes 23 de agosto desde las 11 horas, con el 26º Concurso de Gastronomía almeriense y el acto de homenaje ‘Mujeres en la gastronomía almeriense’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

