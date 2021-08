Dorian y Viva Suecia serán las estrellas de la tercera edición de Cooltural Fest

jueves 19 de agosto de 2021 , 15:29h

La marca del festival que ha situado a Almería en la primera línea de la escena musical en este formato regresa con un cartel que se completa con La La Love Yo, Depresión Sonora, K!ngdom y Chef Creador





Con todas las precauciones debidas y necesarias, puesto que todas las medidas que se vienen adoptando con el ciclo de Cooltural Go! seguirán vigentes, es un pequeño nuevo paso hacia la normalidad. Cooltural Fest regresa a Recinto de Conciertos del Ferial este viernes y sábado, 20 y 21 de agosto, a partir de las 20.30 horas, con una edición especial en la que se contará con Dorian y Viva Suecia como los grandes protagonistas del cartel.



A los primeros le acompañarán el viernes La La Love You y Chef Creador, mientras que a los segundos, el sábado, será K!ngdom y Depresión Sonora. Como todas las de la marca Cooltural, es una cita con la #culturasegura organizada por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music.



Así, vuelve Cooltural Fest. Aunque tampoco es que se hubiese ido nunca, puesto que tanto en 2020 como en 2021, hasta el mes de septiembre, ha programado un excelente ciclo de conciertos bajo el nombre de Cooltural Go! Pero estos dos días vuelve con su marca y con muchos de los elementos que le han convertido, pese a su juventud, en un referente del sector festivalero que tanto público y turismo musical movía antes de la pandemia y, a buen seguro, volverá a hacerlo en próximas ediciones.



Los abonos para los dos días y las entradas por días sueltos siguen a la venta, como todas las del resto de espectáculos del ciclo Cooltural Go!, que se prolongará hasta septiembre, en la web www.coolturalfest.com.



Viernes, 20 de agosto

Dorian. Desde la más estricta independencia, Dorian se han convertido en una de las bandas clave para entender la actual escena musical española. Los barceloneses son uno de los grupos con mayor proyección nacional e internacional del panorama actual, siendo habituales sus giras por Europa, Latinoamérica y USA, y varias de sus canciones acumulan decenas de millones de reproducciones en streaming. El sonido de Dorian es una mezcla muy personal de new wave y música electrónica. Las letras de sus canciones (escritas por Marc Gili, vocalista de la banda y licenciado en Filosofía) marcaron desde el inicio la carrera de la banda, hasta el punto que temas como Cualquier otra parte, La tormenta de arena o Los amigos que perdí son consideradas auténticos himnos por la generación 2.0 de habla hispana. Desde sus inicios a mediados de los 2000, Dorian han publicado 5 discos de estudio, siendo el último, Justicia universal, número 3 en la lista de ventas y streaming española.



La La Love You. Nacida en la primavera del 2007, La La Love You se puede considerar ya una veterana banda madrileña que puede presumir ya de una larga trayectoria con tres álbumes publicados, ‘Umm, qué rico!’, ‘La La Love You’ y ‘La La Love You Bonus’, además de múltiples singles, jingles para publicidad y recopilatorios y giras dentro y fuera de España. Con un estilo propio e inconfundible, el grupo se atreve a coquetear con un amplio espectro de géneros que van desde el pop más amable y saltarín, al garage punk más crudo y directo, pero manteniendo siempre su inmutable seña de identidad: las melodías perfectas e irresistiblemente adictivas que se meten en tu cabeza para siempre desde la primera escucha.



Chef Creador. Más que un grupo musical lo que realmente le hubiera gustado ser a Chef Creador es una cuenta de memes de Instagram. Quizá por eso, Isra y Fran, salmantinos ambos a medio camino entre Madrid y su ciudad de origen, decidieron utilizar uno de los gags más épicos de Muchachada Nui para poner el nombre de su grupo. Pero hablemos de música. En Chef Creador no todo fueron risas, también hubo momentos para las esferificaciones y demás invents de la cocina molecular. ‘Nuevos Jardines’ (2015), su disco de debut, es un disco de autoafirmación. En 2017 publicaron un EP titulado ‘Sucesos Extraños’. Tomaban protagonismo las melodías luminosas, los tempos acelerados. El EP ‘Sensación de Vivir’ es su último lanzamiento hasta la fecha.





Sábado, 21 de agosto

Viva Suecia. La historia de Viva Suecia es la de un grupo de amigos que en apenas cinco años han ido pulverizando logros hasta alcanzar su actual estatus como una de las bandas más importantes de la escena del rock independiente nacional: encabezando los carteles de los principales festivales, con una legión de fans colgando el cartel de no hay entradas en sus conciertos y millones de reproducciones de sus temas en plataformas digitales. ‘Parar La Tierra’ es su último sencillo, tras el ‘El Milagro’, lo que fue su tercer disco. El suyo es el prodigio del triunfo de la gente normal, el de Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo), y Fernando Campillo (batería), una banda a la que se ha sumado Rodrigo Cominero (teclados).



K!ngdom. Es el proyecto formado por Ane, Iván y Gomis. Nace en 2018 y su uso elegante de los sintetizadores no ha pasado desapercibido para bandas internacionales tan emblemáticas como OMD o White Lies, que les eligieron personalmente para abrir sus conciertos en España, entregándoles el testigo como herederos de este género. Ellos componen, producen y se autoeditan, convirtiéndose en una de las revelaciones del pop electrónico gracias a las buenas vibraciones que transmiten con su potente y energético sonido. Lo que hace especial al grupo es la calidad impecable de sus producciones, que puede equipararse a cualquier banda de su género a nivel internacional.



Depresión Sonora. Cuando Marcos Crespo colgó en mayo de 2020 su primera demo como Depresión Sonora, poco podría imaginar que las cinco canciones que hizo en su habitación unos días antes iban a convertirse en la banda sonora de uno de los años más raros la historia reciente: “Ya no hay verano” o “Hasta que llegue la muerte” se han convertido, en apenas unos meses, en himnos que superan millones de escuchas en plataformas digitales, convirtiendo su EP en una colección de clásicos instantáneos. Y todo esto sin ayuda de nada, ni de nadie. Del post-punk ruso al pop más comercial, pero siempre desde una perspectiva propia y única.