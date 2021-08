Deportes Ampliar Dos atletas paralímpicos de Almería llegan a Tokio miércoles 18 de agosto de 2021 , 15:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dieciocho deportistas andaluces integran finalmente el equipo paralímpico español que el jueves 19 de agosto partirá hacia Tokio (Japón) para participar del 24 de agosto al 5 de septiembre en los XVI Juegos Paralímpicos, lo que representa el 12,8% del total de la expedición nacional, que consta de 141 deportistas.



Los dieciocho andaluces, catorce hombres y cuatro mujeres, que poseen una edad media de 36,2 años, actuarán en ocho modalidades deportivas, que son, por orden de participantes, baloncesto en silla de ruedas (5 deportistas), ciclismo (4), natación (3), tenis de mesa (2), atletismo, fútbol-5, remo y triatlón, estas últimas con un participante.



Por adscripción territorial –están representadas las ocho provincias andaluzas-, cabe reseñar que la provincia con más deportistas clasificados es Sevilla, con cinco participantes, seguida por Cádiz, con cuatro, y Málaga, con tres. A continuación, figura Almería, con dos, y las demarcaciones de Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, con uno.



Con estas cifras, Andalucía ocupa el honorifico tercer puesto del podio entre comunidades autónomas en función del número de representantes en el equipo paralímpico español, únicamente por detrás de Cataluña –que tiene 22 representantes- y Madrid (21), y justo por encima de Galicia y la Comunidad Valenciana, que cuentan con 15, cada una.



Entre los paralímpicos andaluces que competirán en Tokio 2020, hay que destacar que siete debutarán en unos Juegos y que once ya han tenido el privilegio de cruzar las puertas de la Villa Paralímpica, subrayando el formidable hecho de que el granadino José Manuel Ruiz Reyes lo hará en Tokio por séptima vez, igualando la plusmarca española que posee el tirador asturiano Francisco Ángel Soriano. El palista ha competido de forma ininterrumpida en todas las Paralimpiadas llevadas a cabo desde Atlanta 1996.



Otros que repiten son su compañero en el equipo de tenis de mesa, el sevillano Álvaro Valera, y el nadador gaditano Sebastián Rodríguez, que llegan a los seis Juegos Paralímpicos desde que ambos debutaran en Sídney 2000. Asimismo, para Antonio Martín (fútbol-5) y Miguel Ángel Martínez (natación) será la cuarta presencia en los Juegos, y la tercera para Alejandro Zarzuela (baloncesto en silla) y Alfonso Cabello (ciclismo). Por último, suman los segundos Juegos a su palmarés la atleta Sara Fernández, el baloncestista Pablo Zarzuela, el remero Javier Reja –en 2016 compitió en piragüismo- y el triatleta Jairo Ruiz.



En el contexto histórico, la cifra de 18 andaluces participantes en los Juegos Paralímpicos mejora la obtenida en Río de Janeiro 2016, donde hubo 17 andaluces, y se sitúa como la séptima mejor en el balance de las doce ediciones –desde Toronto 1976- en las que Andalucía ha aportado representación al equipo paralímpico nacional, siendo la más nutrida la obtenida en 1996, 36 andaluces, en plena época dorada del Paralimpismo español, cuando acudía a los Juegos con expediciones de más de doscientos deportistas.



La presencia andaluza viene a refrendar la estrategia de apoyo al deporte olímpico y paralímpico que ha llevado a cabo la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, cuadriplicando desde el año 2019 el presupuesto de la Fundación Andalucía Olímpica para facilitar un incremento de becas y cuantías a deportistas y técnicos. En concreto, en este ciclo olímpico más de un millón de euros de inversión en más de 500 becas y premios a los más destacados deportistas de la Comunidad a través del Plan Andalucía Olímpica.



Esta estrategia viene a complementarse con la creación, por primera vez, de las ayudas Olimpus, que otorga la Consejería de Educación y Deporte a los deportistas olímpicos andaluces incluidos en los planes nacionales ADO y ADOP.



También hay que mencionar el incremento del presupuesto a federaciones deportivas en estos últimos años, y que en este último asciende a un millón de euros. Además, la Consejería de Educación y Deporte ha desarrollado al mismo tiempo un plan de difusión de los valores olímpicos, reforzando la promoción deportiva a través de los programas Mentor 10 y Todos Olímpicos, con deportistas referentes de la comunidad.



Andalucía ha destacado además por sus iniciativas para proteger la salud de los deportistas durante la pandemia y en su preparación para los Juegos Olímpicos con test de anticuerpos, test de antígenos y poniendo a su disposición el Centro Andaluz de Medicina del Deporte. La Consejería de Educación y Deporte también ha facilitado en el último año la conciliación educativa y deportiva, con la creación de los Centros Educativos de Excelencia Deportiva de Andalucía.



El presupuesto global del Plan Andalucía Olímpica se nutre de la aportación de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, los patrocinios de Fundación Cruzcampo, Fundación Cajasol, Coca-Cola European Partners y ONCE, y las contribuciones de sus socios institucionales (Diputación de Granada, Diputación de Jaén, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Dos Hermanas) y ayuntamientos colaboradores (Alcalá de Guadaíra, La Rinconada y Torredelcampo). Además, la Fundación cuenta con el apoyo, como fundador, del Comité Olímpico Español, así como del Comité Paralímpico Español.

