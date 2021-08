Sucesos Los Bomberos rescatan al conductor de un vehículo accidentado en Las Amoladeras miércoles 18 de agosto de 2021 , 15:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Arden cinco contenedores de basura en la Vega de Acá





Efectivos del Servicio Extinción de Incendios de Almería tuvieron que rescatar en la noche de ayer martes a un conductor, de unos 60 años, que quedó atrapado en el interior del vehículo en el que viajaba después de salirse de la vía por causas desconocidas y chocar contra un árbol en la Carretera de Las Amoladeras, en las cercanías de el Centro de Interpretación, en dirección a Cabo de Gata.



El servicio fue requerido por Emergencias 112 sobre las 22.40 horas y al lugar se desplazó una Bomba Urbana Pesada con seis profesionales que procedieron a la descarcelación de la víctima, que fue evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas.



Por otra parte, durante la pasada madrugada los Bomberos han tenido que extinguir un incendio que destruyó cinco contenedores de basura ubicados en la Avenida Vega de Acá, junto al supermercado 'Mercadona'. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

