Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Dos detenidos con 89 kilos de marihuana en un camión frigorífico en Almería Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por miércoles 07 de junio de 2023 , 10:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional intercepta un camión frigorífico con 89 kilos de marihuana ocultos entre hierbas aromáticas en Almería. Dos detenidos y 4.150 euros incautados. La Policía Nacional ha interceptado un camión frigorífico que transportaba 89 kilos de marihuana ocultos entre hierbas aromáticas. La operación se ha realizado en una zona hortofrutícola de Almería, donde se controla el cultivo y la distribución de esta droga. Los detenidos son dos varones de origen marroquí, que pretendían llevar la marihuana al norte de Europa, donde podía quintuplicar su valor. Además, se les ha incautado 4.150 euros en efectivo. La investigación se inició el pasado 4 de mayo, cuando los agentes observaron un camión frigorífico que les resultó sospechoso en los alrededores de la Carretera del Hospital Psiquiátrico. El conductor mostraba una actitud nerviosa y vigilante, y llegó a parar el vehículo en el arcén para comprobar si le seguían. Al identificarlo e inspeccionar la carga, los policías descubrieron que entre las hierbas aromáticas refrigeradas y envasadas al vacío se escondían los 89 kilogramos de cogollos de marihuana. El conductor fue detenido por un delito contra la salud pública. Posteriormente, los investigadores localizaron al responsable del alquiler del camión y lo relacionaron con la trama de tráfico de drogas. También fue arrestado por el mismo delito. Los detenidos, de 35 y 26 años de edad, han pasado a disposición judicial, que ha ordenado el ingreso en prisión provisional del conductor del camión frigorífico. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.