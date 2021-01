Sucesos Dos detenidos e intervenidos 15.000 euros en El Ejido jueves 28 de enero de 2021 , 18:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los detenidos también llevaban oculto varias dosis de cocaína y hachís







Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han intervenido cerca de 15.500 euros en efectivo y arrestado a dos personas, con motivo de una actuación policial contra el tráfico de drogas a pequeña escala, en el barrio de las Ochenta Viviendas.



Se desarrollaba al mediodía. Varios agentes reconocían a uno de los arrestados, al haber sido propuesto para sanción en multitud de ocasiones por posesión y consumo de sustancias estupefacientes. El detenido, en una actitud huidiza, intentó zafarse sin éxito de la Policía Nacional, quien le requirió la documentación y el motivo de su estancia en el barrio.



En una de sus manos portaba un paquete que manifestó ser correo postal de su pareja. Tras comprobar el contenido del paquete, los agentes hallaron 15.430 euros en billetes de 50, 20 y 5 euros, sobre los cuáles no pudo acreditar su procedencia legal.



Además, durante el cacheo de seguridad practicado a los dos arrestados, les fueron intervenidos siete envoltorios que contenían en su interior cocaína, y un paquete con 300 gramos de hachís.



Los arrestados se enfrentan a un delito contra la salud pública, y han pasado a disposición judicial. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.