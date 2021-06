Sucesos Dos detenidos en Canjáyar por robar herramientas en un cortijo viernes 18 de junio de 2021 , 15:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La detención de los autores ha sido el resultado de la investigación realizada por la Guardia Civil y la colaboración ciudadana, que ha permitido esclarecer los hechos el mismo día de la comisión.



La Guardia Civil de Almería, como resultado de la actuación realizada en la tarde del pasado fin de semana, ha detenido a dos varones de 29 y 31 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, al haber sido sorprendidos portando las herramientas en un vehículo, en el mismo momento de haber cometido el robo.



Estas detenciones son el resultado de las actividades que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana y frente a los delitos contra el patrimonio en la Comarca almeriense del Valle del Andarax.



La actuación se inició en la tarde del pasado fin de semana, cuando los agentes recibieron información a través la Central Operativa de Servicios (C. O. S. – 062) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, que un vecino había escuchado golpes en la puerta de un cortijo, colindante al suyo, situado en el paraje Nieles del municipio de Canjáyar (Almería).



Cuando los agentes se desplazaron al lugar indicado comprobaron que la puerta del almacén del cortijo había sido forzada. En el transcurso de la inspección ocular observaron que, en el interior, había diversas herramientas eléctricas que estaban agrupadas en una zona del almacén.



Con toda la información recabada, los agentes iniciaron las averiguaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y ofrecer una rápida respuesta a los delitos contra el patrimonio.



Durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil analizaron la información obtenida y establecieron un dispositivo de discretas vigilancias por la zona donde se produjeron los hechos.



Pasadas dos horas desde la comisión, los agentes localizaron un vehículo que circulaba con dos ocupantes en las proximidades del cortijo donde se produjo el robo. Cuando procedieron al control e inspección del mismo localizaron en el interior del maletero numerosas herramientas eléctricas (sierras, amoladoras, compresores, etc.) que se correspondían con las denunciadas como sustraídas.



Reconocidos los objetos y entregados a su legítimo propietario, los agentes procedieron a la detención de los dos ocupantes del vehículo, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil junto a los detenidos han sido puestos a disposición en el Juzgado en funciones de guardia de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.