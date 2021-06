Economía Ampliar Almería lidera las exportaciones hortícolas en España viernes 18 de junio de 2021 , 15:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las exportaciones agroalimentarias crecen un 4,5% en el primer cuatrimestre de 2021, y logran un nuevo récord histórico, de 4.766 millones Las exportaciones agroalimentarias de Andalucía alcanzaron los 4.766 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2021, su mejor registro histórico para un periodo enero-abril desde que existen datos homologables (1995), gracias a un crecimiento interanual del 4,5%. Se trata de un sector estratégico, que aporta 3.320 millones de euros de saldo positivo con el exterior a la economía regional; que aporta cohesión territorial, al tener todas las provincias con crecimientos, y diversificación de destino, al situarse China (+20,4%) y Estados Unidos (+16,3%) como dos de los cuatro mercados que más crecen del top 10. En este primer cuatrimestre de 2021, la agroindustria andaluza se fortalece, creciendo no sólo en sus ventas, sino también con un fuerte incremento de las empresas exportadoras, del 19,6% interanual, hasta alcanzar las 2.869, según registran los datos de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. Con todo ello, Andalucía continúa liderando las exportaciones de alimentos y bebidas de España, al concentrar casi uno de cada cuatro euros (24,3%) del total de las ventas nacionales (19.578 millones), cuatro puntos por delante de Cataluña (20%) y diez de la C. Valenciana (14,5%). Por productos, en este primer cuatrimestre del año destaca el fuerte repunte de las exportaciones de aceite de oliva en los mercados internacionales, que crecen un 22,5% sobre el mismo periodo de 2020, y supone ya el 18% del total agroalimentario, 852 millones de euros, impulsadas por el incremento en la demanda de sus tres principales países de destino: Italia, Estados Unidos, y Portugal. El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha subrayado en esta ocasión “la importancia de mantener un tejido exportador fuerte en una industria estratégica para Andalucía, como es la dedicada a los alimentos y las bebidas, que en el periodo enero-abril de 2021 representa más del 43% de la factura total andaluza, que alcanza los 11.025 millones de euros, o lo que es lo mismo, más de cuatro euros de cada diez exportados en este primer cuatrimestre”. En este sentido, Bernal ha destacado el valor de la agroindustria, “que mantiene su liderazgo en el mercado nacional y europeo, y que, aun así, sigue avanzando en diversificación de mercados, con Corea del Sur y China, que reflejan importantes crecimientos en Asia; recuperando terreno en Estados Unidos, un mercado que se abrirá ya completamente a Andalucía al suspenderse por cinco años los aranceles extraordinarios que se establecieron de forma unilateral y que han puesto a prueba la fortaleza de nuestras empresas y el sector en general, algo que ha quedado fuera de toda duda”. Las plantas vivas, los pescados y mariscos, los que más crecen En el primer cuatrimestre de 2021, crecen las ventas de seis de los diez primeros capítulos exportados por el sector agroalimentario andaluz, que continúan liderando las hortalizas, con 1.651 millones de euros, el 35% del total, y un leve descenso del 0,2% respecto a los cuatro primeros meses del año anterior; seguidas de las frutas, con 1.193 millones, el 25% del total y un aumento del 3,1%; y el aceite de oliva, con 852 millones (17,9% del total) y una subida del 22,5%. Como cuarto capítulo en ventas se posicionan las conservas hortofrutícolas, con 220 millones, el 4,6%, y un descenso del 13,6%; seguidas por las carnes y despojos congelados, con 120 millones, el 2,5% del total, con un alza del 31,1%; pescados y mariscos, con 84 millones (1,8%), que registra el segundo mayor incremento del Top10, con un crecimiento del 42,8%; otras grasas y aceites, con 80 millones, el 1,7% del total y un descenso del 1,5%; las plantas vivas y productos de floricultura, con 77 millones (1,6%), registrando el mayor alza del Top10, del 57%; los cereales y productos de molinería, con 58 millones, el 1,2% del total, con un descenso del 53%; y, en décima posición, el capítulo de preparaciones alimenticias diversas, con 57 millones, el 1,2%, y un alza del 18,4%. Almería lidera, y Córdoba es la que más crece Almería mantiene su liderazgo agroalimentario en el primer cuatrimestre de 2021, con uno de cada tres euros exportados por Andalucía (33%), que suponen 1.578 millones de euros, un 3,3% más respecto al primer cuatrimestre del año anterior. Le siguen Sevilla, con 863 millones, el 18,1%, con un crecimiento del 2,6%; y Huelva, con 768 millones, el 16,1% del total, y un crecimiento del 1,9%. El fuerte incremento de las ventas de aceite de oliva se refleja en buena parte del crecimiento de la mayoría de las provincias, especialmente en Córdoba, que es la que más crece, un 25,8%, hasta alcanzar los 372 millones de euros (7,8%), y en Jaén, que con 106 millones (2,2%) crece un 17% más interanual. Le siguen Granada, que sube sus ventas un 6,4%, hasta los 345 millones; Málaga, que crece un 1,5% hasta los 466 millones (9,8%); y Cádiz, con un alza de un 0,4% hasta los 269 millones (5,6%). Diversificación, con crecimiento en todos los continentes Europa es el principal destino del agro andaluz, en cuyos principales mercados siguen aumentando sus exportaciones en el período enero-abril de 2021. Además, se producen importantes avances en diversificación de destinos, siendo extracomunitarios dos de los cuatro países en los que más crecen las ventas del Top 10, China, con un 20,4% más y Estados Unidos, con un 16,3% más, y también el mercado que más sube del Top 20, Corea del Sur, con un 57% más. Los alimentos y bebidas andaluces han incrementado de forma notable sus ventas en destinos de Asia, con China como el segundo mercado que más crece de los diez primeros en este periodo (+20,4%); y África y América, donde se gana cuota de mercado en países que están entre los 20 primeros, como Marruecos (+23,6%); Estados Unidos (+16,3%); y Canadá (+16%). Alemania continúa como primer mercado de destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas en el primer cuatrimestre de 2021, con 929 millones de euros y el 19,5% del total, con un alza del 2% respecto a enero-abril de 2020. Le sigue Francia, con 601 millones y el 12,6%, con un crecimiento del 4,2%; Reino Unido, con 467 millones y el 9,8%, aunque desciende un 7,2%; Italia, con el mayor crecimiento del Top10, del 26,1% hasta alcanzar los 451 millones; los Países Bajos, con 388 millones y el 8,1%, con un alza del 2%; y Portugal, con 317 millones y el 6,7%, con un crecimiento del 15,5%. En séptimo lugar, se encuentra el primer destino extracomunitario, Estados Unidos, con 255 millones y el 5,3%, que crece un 16,3%. Le sigue Polonia, con 132 millones (2,8%) y una bajada del 2,5%; China, que se posiciona como noveno destino con 114 millones, el 2,4%, y un crecimiento del 20,4%; y, en el décimo lugar, Bélgica, con 107 millones (2,3%) y un alza del 2%. Asimismo, en este periodo, Andalucía incrementa sus ventas agroalimentarias a más destinos extracomunitarios que aportan diversificación a la factura exportadora del sector, como son Canadá (18º mercado), con un crecimiento del 16% hasta alcanzar los 35 millones; Marruecos (19º posición), donde se produce un avance del 23,6% hasta, también, los 35 millones; y Corea del Sur (20º posición), siendo el mercado que más crece de los veinte primeros, un 57%, hasta alcanzar los 31 millones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.