Sucesos Dos detenidos en Vicar por una platancion casera de marihuana martes 26 de enero de 2021 , 10:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Además de las plantas, también se incauta Metanfetamina y cogollos de marihuana envasados al vacío

La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “PALLAR”, ha procedido a la detención dos personas como responsables de una plantación indoor de marihuana (cannabis Sativa), como autores de un delito Contra la Salud Pública y otro de Defraudación al Fluido Eléctrico, en el municipio de Vícar (Almería)



Con motivo de las investigaciones policiales y controles operativos, sumado a la labor de análisis de la información e inteligencia básica, así como las informaciones y datos recibidos por colaboradores, referida a cuantos hechos delictivos relacionados generalmente con delitos contra la Salud Pública y en particular con el tráfico de Drogas, se procede a la apertura de la operación "PALLAR" por parte de la Guardia Civil de Almería. Tras la continua adquisición de información acerca de las organizaciones delictivas establecidas en la Provincia de Almería que se relacionan con el tráfico de sustancias ilícitas, tales como HACHÍS, MARIHUANA, COCAINA, entre otras, se ha tenido conocimiento, en la posible plantación de un cultivo ilegal de Marihuana instalada en una vivienda de la localidad de Vícar (Almería). Durante la correspondiente inspección y registro, los agentes intervienen 205 plantas de marihuana (Cannabis Sativa) ,510 gramos de Metanfetaminas, 350 gramos de cogollos envasados al vacío, además de 45 balastros, 45 portalámparas, 91 lámparas de 600W, 6 aa/cc, 13 ventiladores, 4 filtros de aire, y 4 extractores, de igual manera los agentes en colaboración con técnicos de ENDESA, neutralizan un enganche ilegal a la red de fluido eléctrico. Finalmente, como resultado de esta operación, la Guardia Civil procede a la detención en Vícar (Almería) de dos personas como autores de un delito Contra la salud Pública y otro de Defraudación al Fluido Eléctrico. Las diligencias instruidas junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado en funciones de Guardia de Almería.

