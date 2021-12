Sucesos Dos detenidos por robar 500 cajas para hortalizas en Pechina jueves 23 de diciembre de 2021 , 13:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Además del robo de las cajas, valoradas en 1.500 euros, los detenidos han sido acusados de un delito de usurpación de identidad al aportar un nombre falso en el momento de la venta La Guardia Civil de Almería, dentro de la operación “Castañera”, ha detenido a dos varones de una misma familia por robar 500 cajas de envasado de productos hortofrutícolas en una finca de la localidad de Pechina y venderlas posteriormente en una chatarrería utilizando la identidad de una tercera persona. La investigación se inició a mediados del pasado mes de noviembre cuando la víctima, el propietario de una finca agrícola de invernaderos en el Paraje Rambla Rubira, denunció él hurto de medio centenar de cajas de plástico de las que se utilizan para envasar y transportar frutas y verduras, valoradas en 1.500 euros. Dadas las características del material robado y gracias a los datos aportados por el denunciante, los agentes inspeccionaron varios establecimientos y localizaron en una chatarrería de una localidad próxima una gran cantidad de cajas amontonadas. Tenían las mismas características que las señaladas por el denunciante, que días después las reconoció como suyas y le fueron devueltas. La Guardia Civil continuó sus pesquisas para identificar a quienes habían vendido las cajas a este establecimiento y, al revisar la factura de compra-venta, sospechó que los datos aportados podrían ser falsos y corresponder a una persona distinta a la que realizó la venta. Los agentes consiguieron identificar a dos clientes habituales del establecimiento de chatarrería, dos varones de 24 y 31 años pertenecientes a una misma familia, como los autores del robo y la posterior venta de las cajas. Los detenidos han sido acusados de un delito de hurto y otro de usurpación del estado civil y puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Almería. Esta detención se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por la Guardia Civil durante los servicios de seguridad ciudadana que se realizan en el poniente almeriense, para prevenir y evitar los diferentes robos, proporcionando una rápida respuesta a los hechos delictivos cometidos en este ámbito. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.