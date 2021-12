Capital Dos días sin ruido en ‘Almeripark’ para diversión de los menores con Asperger y autismo martes 14 de diciembre de 2021 , 19:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los feriantes y el Área de Cultura consolidan esta medida que se adoptó por primera vez en 2019 y beneficia a los niños y niñas con autismo y síndrome de Asperger La Navidad es un tiempo para disfrutar de la familia y la amistad, sentimientos que deben ser universales para cualquier y persona y, por ello, tener un marcado carácter inclusivo. En este sentido, el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura y Educación, habilitará dos días sin ruido en las atracciones de ‘Almeripark Navidad’, de cara a que las personas con trastorno del espectro autista o síndrome de Asperger puedan también disfrutar de los ‘cacharricos’. En concreto, será los días 3 y 4 de enero, en horario de 15.00 y 18.30 horas. Además, durante todo el establecimiento de la feria de Navidad en la zona de Levante del Puerto, las personas con autismo podrán acceder a las atracciones sin esperar turno, previo aviso del personal de seguridad, cualquiera de los días en los que esté abierto. De esta manera, la Asociación de Feriantes de Almería y el Área de Cultura y Educación repiten la medida inclusiva que ya que se aplicó con éxito en la Feria de 2019, en Divertoyo este verano y en la pasada Feria de Almería. El Ayuntamiento de Almería reforzará la presencia de la Policía Local para que se cumpla esta medida. El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha recordado que “ésta es una medida con la que Almería dio un paso más para hacer la ciudad más inclusiva y es lógico que todos los niños y niñas puedan disfrutar de las atracciones”. Desde la Asociación Altea Autismo Almería explican que “este tipo de medidas son muy necesarias para asegurar la inclusión de las personas con autismo en cualquier actividad comunitaria o social. Queremos agradecer a todos los ayuntamientos que cada vez tienen más presentes las necesidades del colectivo y trabajan para asegurar la participación ciudadana en igualdad de condiciones”. Además, hay que recordar que esta semana, hasta el jueves, habrá en Almeripark Navidad un punto de recogida solidaria de alimentos no perecederos y por cada dos kilos se obsequiará con un ticket gratuito para cualquier atracción. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.