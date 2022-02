Deportes Dos duelos sobre el alambre deciden el Campeonato Provincial Absoluto de Almería martes 01 de febrero de 2022 , 07:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tres de los cuatro deportistas campeones lograron revalidar el título en un vibrante fin de semana de pádel celebrado en el Club de Tenis Almería La resolución del Campeonato Provincial Absoluto de Almería resultó trepidante. Dos ajustadísimas finales rubricaron un intenso fin de semana de pádel en las instalaciones del Club de Tenis Almería. Bajo la dirección arbitral de Antonia Torres, un total de 60 deportistas disputaron esta primera cita absoluta en la provincia que contó con la asistencia de la delegada territorial de la FAP en Almería, May Espinar. Francisco Calvache y Rubén Sánchez revalidan el título Los campeones de la edición 2021, Francisco Calvache y Rubén Sánchez, lograron revalidar el triunfo en el Campeonato Provincial Absoluto de Almería. La pareja 2 del cuadro firmó un recorrido impecable hasta alcanzar la final. Derrotó en su estreno a Antonio Fernández y José Luis Morales (6-2 y 6-0), superó en cuartos con algo más de tajo a Gerónimo Iriart y Carlos Lirola y resolvió con mucha autoridad la semifinal ante Juan Luis Herrera y Juan José Jerez (6-1 y 6-0). En la final se cruzó con los cabezas de serie número uno, Enrique Martos y Adrián Martínez, que también cumplieron con mucha solvencia en su recorrido. Debutaron ante José Antonio Campos y David Esteban (6-3 y 6-3), avanzaron sobre David Sánchez y Alejandro Castillejo (6-1 y 6-2) y derribaron la puerta para acceder a la final contra Jorge Romero y José Moreno (6-2 y 6-1). El duelo definitivo fue vibrante, con alternativas para ambas parejas y se acabó decidiendo en el tie break del tercer set a favor de Calvache y Santos (7-5, 2-6 y 7-6), que volvieron a dejar sin título a Martos (en 2021 perdió la final junto a Juan Antonio Orozco). Marina Pérez y María García saben sufrir Las favoritas por ranking hicieron honor a su condición y se impusieron en el cuadro femenino de este Campeonato Provincial Absoluto de Almería. Pero no lo tuvieron nada fácil. Marina Pérez y María García firmaron una secuencia de tres trabajados triunfos que les permitió hacer cumbre. Ya en su debut se vieron obligadas a remontar un complicado inicio ante Ana María García y Malena Travé para no quedar descolgadas (2-6, 6-3 y 6-0). Después, en semifinales, de nuevo tuvieron que voltear el marcador ante las combativas Gloria Díaz del Moral y Selena Fernández (3-6, 6-3 y 6-0). Así alcanzaron una final en la que se midieron a la pareja 2. Noelia Pérez y Rocío Valdés llegaron a la última instancia tras superar a Silvia Sánchez y Lucía Martos (6-1 y 6-2) y a Laura Torrecillas y María Martínez (6-4 y 7-5). La última pugna se inclinó por detalle del lado de las números uno (6-4 y 7-6) lo que permitió a Marina Pérez revalidar el título que logró en 2021. Resultados Campeonato Provincial Absoluto de Almería 2022 Campeones: Rubén Sánchez - Francisco Calvache Subcampeones: Enrique Martos - Adrián Martínez Campeones de consolación: José Antonio Campos - David Esteban Campeonas: Marina Pérez - María García Subcampeonas: Noelia Pérez - Rocío Valdés Campeonas de consolación: Silvia Sánchez - Lucía Martos Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

