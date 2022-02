El PSOE pedía desde la oposición al Gobierno descontaminar Palomares y en el Gobierno se desentiende

martes 01 de febrero de 2022 , 07:16h

Según una respuesta consultada por Noticias de Almería al grupo Parlamentario en el Congreso a GCUP-ECP-GC “se informa que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), dentro de sus competencias como Organismo Público de Investigación, continúa trabajando en la realización del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental y de Personas (PVRAP) de Palomares (Almería), que se lleva a cabo de manera continua y cuyos resultados se envían anualmente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), si bien no tiene capacidad para realizar la descontaminación de los terrenos implicados en el PVRAP.”

Quienes formulan la pregunta son, entre otros, Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno junto al PSOE, y si ese detalle resulta llamativo, no lo es menos la postura de los socialistas cuando quien estaba en La Moncloa era Mariano Rajoy.

Justo antes de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez, el Grupo Parlamentario del PSOE de Almería presentó una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno central avance en la limpieza de Palomares. Era el diputado almeriense Juan Jiménez el encargado de reclamar al Gobierno del PP que tradujera la declaración de intenciones firmada con en 2015 con los Estados Unidos, en un acuerdo formal, en el que tanto los norteamericanos como España asuman compromisos concretos para la limpieza. La iniciativa socialista también pide que, tras la firma del acuerdo, se ejecute el Plan de Rehabilitación de Palomares que tiene redactado el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) desde 2010.

Jiménez se quejaba de que el acuerdo que en su momento firmaron el Gobierno del PP y el norteamericano, “no contenía ni una estimación de los costes ni un reparto de los mismos y de las responsabilidades legales”.

El PSOE entendía en 2018 que era tarea del Gobierno central la descontaminación de Palomares, y ahora, en el Gobierno, asegura que éste no tiene “capacidad” para hacerlo.

LA JUSTICIA

Ecologistas en Acción formalizó hace una semana y ante el Tribunal Supremo su recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado mes de julio rechazó que fuese "función" del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la rehabilitación de las 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora.

Precisamente la AN señalaba que tampoco era su función de la Sala "informar" de cuál es el organismo competente para ejecutar la limpieza de no serlo el CSN, Ecologistas incide en el "peregrinaje administrativo" --ya apuntado en el voto particular de dos magistrados-- que inició hace meses para tratar de dirigirse al órgano encargado.