Dos heridos en un nuevo incendio en el asentamiento de Atochares lunes 25 de octubre de 2021 , 18:42h



El servicio unificado de emergencias 112 Andalucía ha informado de un incendio en el poblado chabolista de Atochares de Níjar, donde han ardido más de 20 infraviviendas y dos personas han sido atendidas por inhalación de humo y quemaduras leves, sin que hayan trascendido más daños personales. Fue sobre las 15,05 horas cuando se recibieron los primeros avisos por el incendio, cuyas causas aún son desconocidas. Del mismo modo, se ha trabajado desde el primer momento para evaluar el alcance del incendio.



Se ha dado aviso a Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, efectivos sanitarios, bomberos de Almería y de Levante, toda vez que se ha prevenido a los efectivos de Plan Infoca. Los medios han actuado en el lugar para sofocar las llamas. La Benemérita ha confirmado también que entre 20 y 30 chabolas se han visto afectadas por las llamas.

