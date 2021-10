Junta prevé la "primera piedra" del hospital de Roquetas en la primera quincena de noviembre

lunes 25 de octubre de 2021 , 18:48h







El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado este lunes que la colocación de la "primera piedra" del nuevo centro hospitalario de Roquetas de Mar (Almería) se prevé para "la primera quincena de noviembre" una vez que los trabajos ya fueron adjudicados a la UTE Puentes y Calzadas Infraestructuras SL-Lirola Ingeniería y Obras SL por 29.031.026,59 euros, IVA incluido, y formalizado el contrato.



Aguirre ha puesto fecha durante su visita al municipio al inicio de unas obras que se extenderán unos "dos años" una vez que ha quedado además constituida la comisión de seguimiento de estos trabajos, que está integrada por responsables de la Consejería de Salud y representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.



Para el consejero, la construcción del nuevo hospital se hace "necesaria" en una comarca "emergente" con "índice de población muy alto", de manera que la viabilidad del centro sanitarios "quedó perfectamente constatada dentro de la Delegación Territorial de Salud y Familias".



Así, ha valorado la realización con fondos React-EU de este nuevo equipamiento para la comarca del Poniente almeriense tras "15 años de retraso", según ha calculado a tenor de unas "primeras actas" en 2005 en las que ya se ponía de manifiesto la intención de la Junta de edificar el hospital. "Lo mismo me encontré cuando llegamos en el año 2019, poco había variado y creo que ahora si hemos progresado adecuadamente", ha valorado.



Aguirre ha afirmado que a su llegada a la Consejería encontró "mucho papel y muchas maquetas" que, como en el caso de la de Roquetas, carecían de "soporte económico". "No había nada dibujado", ha apostillado el consejero, para quien la "voluntad de un político se manifiesta en los presupuestos generales, en este caso de la Junta de Andalucía".



Con ello, ha señalado que tras dos años y medio al frente del departamento y a pesar de la pandemia de covid-19, se ha dejado atrás "mucho humo y mucho papel" para hablar de "obras hechas" y "obras que empiezan".



"Si vais ahora mismo al Hospital de Poniente veis grúas, Torrecárdenas no lo conoce nadie de dos años y medio a dos años, y eso son obras, más muchísimas obras que llevamos pendientes y que vamos a hacer desde finales de 2021 y 2022 también focalizadas a centros de salud y atención primaria", ha asegurado el consejero.



Durante la visita, el consejero ha estado acompañado por la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien ha valorado el próximo inicio de los trabajos al considerar que era "necesario" atraer a la localidad "servicios sanitarios". "Quiero agradecerle al consejero que muchas veces antes de estos dos años y medio de Gobierno del PP en la Junta de Andalucía hemos hablado de la necesidad del hospital", ha dicho.



"Para mí es un día muy importante, es uno de los objetivos que tenía el 17 de junio de 1995, era el hospital y la variante, que se ha conseguido porque el Ayuntamiento ha pagado más de 20 millones de euros", ha recordado Amat, quien en este caso ha recordado que el Consistorio solo tendrá que poner el terreno aunque, en ocasiones anteriores, ha ofrecido incluso hacer frente a las obras del hospital.

MEDIO CENTENAR DE HABITACIONES

Según ha descrito el consejero, el centro hospitalario de Roquetas de Mar que asentará en una parcela de 49.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Roquetas, de modo que ocupará 16.300 metros cuadrados de la misma con una dotación que incluye 53 habitaciones, 27 consultas externas, 21 consultas de atención primaria para médicos y enfermería, cuatro quirófanos, un hospital de día, urgencias, resonancia magnética y TAC.



"Intentaremos hacer un hospital de diagnóstico rápido, de acto único, donde el paciente entre y salga con los medios diagnósticos aplicados", ha afirmado Aguirre en relación al proyecto que, conforme a los pliegos, prevé su construcción en un periodo de 18 meses.



La actualización del proyecto, que quedó encarada en 2019, contempla la eliminación del aparcamiento del sótano y de la banda noreste del mismo, esto es, unas 314 plazas, ya que se valora la existencia de suficientes plazas de garaje en superficie.



El archivo, salón de actos y cafetería se reubican así desde el sótano al nivel 0, así como parte de los locales de instalaciones que se llevan a cubierta. Se proyectan dos accesos fundamentales: el General y el de Urgencias, al cual se llega por el lado sureste de la parcela. También cuenta con un camino interior de circunvalación.



El hospital contará con un helipuerto que se proyecta sobre el módulo de Urgencias y se conecta al edificio mediante una rampa que lleva directamente a un ascensor con capacidad montacamas que permite la llegada de forma fluida al área de urgencias.



El juego de patios entre los cuerpos edificados se convierten en fuente de luz y ventilación para todas las áreas del hospital, aspecto de especial relevancia para conseguir el mayor confort climático. La formas de acceso y situación de los parking de usuarios y personal es consecuente con la topografía de la parcela y con las mejores condiciones de accesibilidad a la vez que obedece a la conveniente segregación de circulaciones externas.



El centro cuenta con consultas externas, servicio de radiología, un bloque quirúrgico y una zona de hospitalización polivalente con un gran patio central y distribución para atender tanto a los pacientes como a los visitantes, para lo que se dispondrá de una circulación perimetral conectada con el vestíbulo.