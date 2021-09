Sucesos Ampliar Dos hermanos de 30 y 32 años atracan a un hombre de 66 que acabó en el Hospital viernes 17 de septiembre de 2021 , 13:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia También intentaron sustraer su automóvil, pero no supieron activar el arranque automático y terminaron desistiendo.





La Guardia Civil de Almería, en una reciente actuación en el marco del Plan Mayor de Seguridad, ha detenido a dos hermanos, de 30 y 32 años, por un robo con violencia a la salida de un local de ocio en el municipio almeriense de Huércal Overa.



Esta actuación se enmarca dentro del Plan Mayor de Seguridad, un proyecto que se desarrolla de forma permanente y por el cual los agentes de la Guardia Civil mantienen un contacto continuo con nuestros mayores, realizando actividades y charlas en las que se les ofrecen consejos para evitar que sean víctimas de este tipo de delitos.



Los hechos se produjeron a medianoche, cuando la víctima, un varón de 66 años, se disponía a marcharse en su vehículo tras abandonar el establecimiento. Los autores le abordaron en ese momento y le agredieron, propinándole un fuerte golpe en la cabeza con la puerta del automóvil, y posteriormente le robaron el teléfono y la cartera, en la que guardaba 90 euros en efectivo y diversa documentación.



Los detenidos también intentaron sustraer el vehículo, pero terminaron desistiendo al no saber utilizar su sistema de arranque automático y huyeron a pie. La víctima necesitó asistencia médica y tuvo que ser atendida en el Hospital de la Inmaculada de la localidad de Huercal Overa. Posteriormente se dirigió a las dependencias oficiales de la Guardia Civil para denunciar estos hechos.



Los agentes iniciaron la investigación tomando declaración a la víctima, que consiguió identificar a los autores en varias fotografías de redes sociales. La Guardia Civil ya conocía a los detenidos por hechos delictivos similares cometidos en el pasado. Los agentes procedieron a confirmar la autoría de los hechos con la confección de un acta de reconocimiento fotográfico en la que el denunciante reconoció, sin ningún género de duda, a los dos hermanos que le habían robado y agredido.



La Guardia Civil centró su investigación en localizar a los autores y realizó un dispositivo de búsqueda que concluyó con la detención de los dos varones. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Huércal Overa (Almería), decretando el ingreso en prisión para ambos





Plan Mayor Seguridad

La seguridad del ciudadano es una misión primordial en el quehacer diario de la Guardia Civil y las personas de más edad de nuestra sociedad constituyen un colectivo que debe ser objeto de una especial protección.



El Plan Mayor Seguridad, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad en el año 2010, tiene por objeto la consecución de los siguientes objetivos de carácter general:



· Prevención de las principales amenazas detectadas para la seguridad de nuestros mayores.



· Fomentar la confianza de las personas mayores en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el desarrollo de conductas proactivas para la denuncia de las situaciones y delitos de los que puedan ser víctimas.



