Dos mujeres y un hombre detenidos por robar en el interior de una vivienda en Almería jueves 21 de octubre de 2021 , 12:11h

El robo se produjo sobre las 13:30 horas en una vivienda de la calle Vecina Concha Ruiz Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a tres personas por un delito de robo con fuerza en las cosas.



Lo hechos ocurrían al mediodía en una vivienda situada en la Calle Vecina Concha Ruiz de la localidad. La llamada de un ciudadano a la Central CIMACC 091 alertaba a la Policía Nacional que en una vivienda cercana habían entrado tres personas desconocidas, al parecer con la intención de robar.



Los agentes se personaron rápidamente en el lugar observando cómo tres personas, dos mujeres y un hombre, salían del interior de una vivienda y al percatarse de su presencia se marchaban hacia la terraza del bloque.



Los detenidos fueron identificados y cacheados en ese momento, encontrando entre sus pertenencias y sus ropas, en concreto entre los senos de ambas detenidas, numeroso material usado para perpetrar el robo, guantes, calcetines, destornilladores, una llave inglesa, y objetos susceptibles de haber sido robados, como dinero y diversas joyas.



Los agentes de la Comisaría de Almería encargados de la investigación pudieron constatar posteriormente que a una de las detenidas además le constaban tres requisitorias de Búsqueda, Detención y Personación por delitos de robo con fuerza en las cosas por las Comisarias Provinciales de Málaga y Castellón, y por la Jefatura Superior de Andalucía Occidental en Sevilla.



Los detenidos, todos ellos de nacionalidad croata, de 20, 22 y 23 años, han pasado a disposición judicial acusados dos de ellos de un delito de robo con fuerza en las cosas en domicilio habitado, y la tercera de cuatro robos con fuerza en las cosas en domicilio habitado.



Consejos

Desde la Policía Nacional en Almería queremos hacer hincapié en una serie de pautas de seguridad que deben ser interiorizadas por los ciudadanos, para evitar en la medida de lo posible, ser víctimas de delitos de robo en el interior de las viviendas:



· Comprobar a la salida que puertas y ventanas quedan bien cerradas, aunque sea corta la ausencia.



· Pedir a una persona de confianza que vacíe el buzón periódicamente para evitar que desconocidos conozcan qué viviendas están desocupadas.



· Verificar la existencia de señales que colocan los malhechores que les indican cuando una vivienda está desocupada, como la colocación de pegatinas o hilos de pegamento entre el marco y la puerta.



· Desconfíar de los técnicos y revisores de ciertos servicios como la luz, gas, telefonía, etc. que no tengan cita previa, ya que pudieran tratarse de falsos técnicos. Deberemos comprobar con nuestra empresa de suministros que han sido enviados por ellos, no dejándoles antes pasar.



Desde la Policía Nacional en Almería queremos hacer hincapié en una serie de pautas de seguridad que deben ser interiorizadas por los ciudadanos, para evitar en la medida de lo posible, ser víctimas de delitos de robo en el interior de las viviendas:

· Comprobar a la salida que puertas y ventanas quedan bien cerradas, aunque sea corta la ausencia.

· Pedir a una persona de confianza que vacíe el buzón periódicamente para evitar que desconocidos conozcan qué viviendas están desocupadas.

· Verificar la existencia de señales que colocan los malhechores que les indican cuando una vivienda está desocupada, como la colocación de pegatinas o hilos de pegamento entre el marco y la puerta.

· Desconfíar de los técnicos y revisores de ciertos servicios como la luz, gas, telefonía, etc. que no tengan cita previa, ya que pudieran tratarse de falsos técnicos. Deberemos comprobar con nuestra empresa de suministros que han sido enviados por ellos, no dejándoles antes pasar.

En todo caso, si ha sido víctima de algún delito, debe denunciar la infracción penal, puesto que poniendo el hecho en conocimiento de la Policía Nacional se activan los mecanismos policiales necesarios para la detención del autor o autores, y la previsible recuperación de los efectos sustraídos. Con la denuncia, se está dando visibilidad a un problema de seguridad, y se logran evitar ulteriores víctimas de similares delitos.

