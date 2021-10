Opinión Un avance innegable Juan Carlos Pérez Navas Más artículos de este autor Por jueves 21 de octubre de 2021 , 10:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se consideran la ley más importante que un gobierno promulga en un año ya que determina y define su política en todos los ámbitos. En este sentido, nuevamente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su implicación con nuestra provincia y su apuesta por nuestro desarrollo. De ahí, que seamos, otra vez, la provincia con mayor inversión por habitante -452 euros-, una cifra muy por encima de la media de inversión del resto de provincias.



Las partidas que ha diseñado el Gobierno de España impulsarán las comunicaciones por carretera y ferrocarril en Almería, el AVE, la seguridad, juventud, eficiencia energética y un largo etcétera. Vienen, un año más y de la mano de un Gobierno progresista, a corregir las injusticias que el PP de Rajoy cometió hacia nuestra provincia durante años ante la callada de quienes hoy protestan, sin motivo, por unas cuentas que son necesarias y solidarias con esta tierra.



Almería vivió un sexenio negro de la mano del PP, un gobierno que llegó a acumular, porque no fueron capaces de invertir, 1.000 millones de euros en obras y actuaciones pendientes que ahora, gracias a la apuesta decidida de Pedro Sánchez con nuestra provincia, se intentan recuperar con una inversión programada, planificada y sostenida.



La provincia de Almería vuelve a estar en el mapa, es un lugar por el que apuesta el Gobierno de la nación y no hay otra lectura posible a la luz de las cifras que muestran los PGE. Los almerienses y las almerienses cuentan para Pedro Sánchez después de muchos años de olvido y ostracismo que sufrimos de la mano de Mariano Rajoy en Moncloa. No ha sido un daño menor. Hemos sufrido marginación y eso ha supuesto un lastre para nuestra economía y nuestras expectativas de crecimiento siendo años en los que otras provincias nos ganaron terreno porque, sencillamente, no contábamos para el PP. En realidad, nunca hemos contado como provincia para Rajoy.



El desbloqueo en materia de agua con la reparación y puesta en funcionamiento de la desaladora del Bajo Almanzora, con la ampliación de la desaladora de Balerma o con las actuaciones para evitar inundaciones y riadas en Antas o Adra están en este presupuesto y son muy demandadas y esperadas por miles de personas que llevaban años reclamándolas. El avance para Almería de mano de estos PGE es innegable.