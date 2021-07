Dos startup almerienses en 4FYN

sábado 03 de julio de 2021 , 10:15h

Esta feria, organizada en el marco del Mobile World Congress 2021, aumenta la presencia internacional del sector TIC andaluz, que exportó 162 millones de euros entre enero y abril de 2021



Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha organizado la participación agrupada de firmas y startups del sector de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de Andalucía en la feria Four Years From Now (4YFN), que, emplazada en el marco del Mobile World Congress 2021, se ha celebrado del 28 de junio al 1 de julio en Barcelona, con el objetivo de generar sinergias entre los agentes internacionales presentes en este encuentro empresarial y las dieciocho empresas andaluzas participantes de este sector, que en el primer cuatrimestre de 2021 ha alcanzado los 162 millones de euros en exportaciones, un 44% más que el mismo periodo del año anterior.



La edición de 2021 del 4YFN ha girado en torno al emprendimiento tecnológico, con servicios y contenido de gran variedad, aunque ha resaltado oportunidades para la industria TIC vinculadas a la conectividad, con la ciberseguridad, cloud computing, autentificación móvil, 5G o tecnología blockchain; la salud digital, como la tecnología aplicada a la nutrición, deporte, alimentación personalizada o monitoreo por control remoto; la industria 4.0, con especial hincapié en robótica, automatización, impresión 3D o Smart Factory; o las fintech, con las tecnofinanzas o los e-commerce como elementos principales.



En esta ocasión, las empresas andaluzas que han participado en este encuentro empresarial han sido seleccionadas, en su mayor parte, por Extenda, a las que se han añadido las firmas ganadoras de ‘Startup Andalucía Roadshow’, una iniciativa promovida por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, basada en un programa competitivo de aceleración de empresas tecnológicas que ha seleccionado, entre de los más de 100 participantes, a las cinco mejores startups de Andalucía.



Todas ellas han compartido un stand expositivo, con el acompañamiento de la Junta de Andalucía, a través del que han podido presentar sus catálogos de productos o servicios a todos los agentes e inversores internacionales y establecer contactos de oportunidad para el desarrollo de su firma en el exterior. Además, con el objetivo de impulsar la visibilidad y el alcance de estas empresas, se ha organizado un Elevator Pitch de startups andaluzas, en el que las firmas han expuesto sus modelos de negocio ante inversores internacionales, con el objetivo de atraer inversión extranjera a sus proyectos.



El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha destacado “la calidad de las propuestas innovadoras que presenta la industria andaluza de las tecnologías de la información y la comunicación, que se evidencia no solo en el buen recibimiento en este encuentro, sino a través de las buenas noticias que nos llegan desde la provincia de Málaga, que está actuando como motor de impulso en la atracción de inversiones extranjeras y tecnológicas para nuestra comunidad”.



En este sentido, Bernal también ha considerado “la tecnología como factor clave de desarrollo para el éxito futuro del tejido empresarial, haciendo especial hincapié en aquellas soluciones que cuentan con un importante valor añadido tras detallados procesos de I+D+i”.



Invest In Andalucía

La organización de esta acción ha contado, a su vez, con la colaboración e impulso de “Invest In Andalucía”, un proyecto promovido por el Gobierno andaluz, a través de las consejerías de Presidencia y Transformación Económica, cuya principal misión es la de promover, atraer y consolidar la inversión extranjera en la región.



Esta iniciativa presta especial atención a los proyectos de inversión procedentes de países donde destacan los sectores y actividades con mayor potencial de crecimiento en Andalucía. Asimismo, tiene entre sus funciones la de facilitar la colaboración entre los inversores extranjeros y las empresas andaluzas para aumentar y desarrollar sus negocios en nuestra comunidad.





Empresas participantes

El sector TIC andaluz estuvo representado en la feria Four Years From Now (4FYN) por dieciocho empresas participantes. De estas, trece participaron de la mano de Extenda, y cinco derivadas de la iniciativa Andalucía Startup Roadshow de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.



Seis de ellas proceden de la provincia de Sevilla (Atrebo, MyHixel, Scoobic Urban Mobility, Tales Technology, Wuolah y Zyrkia); cinco de Málaga (ActivaCar, Froged, Newralers, Novatecnic y Owo Games); tres de Granada (AR Vision LimnoPharma y Mox); dos de Almería (Robonity y Wilapp), una de Cádiz (Healthy Blue Bits) y una última de Córdoba (NosoloSoftware).



La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.



Four Years From Now: Connecting Startups

Four Years From Now se trata del mayor evento de referencia para empresas emergentes (startups) que se celebra en nuestro país. Organizado por Mobile World Capital Barcelona y bajo el lema “Connecting Startups” en esta edición de 2021, este encuentro está dedicado al negocio de las startup', a las que ofrece posibilidades de conexión únicas y permite a emprendedores, inversores, empresas e instituciones públicas relacionarse y crear nuevos negocios conjuntos. Las startups expositoras disponen de espacio físico para mostrar sus proyectos ante un público potencial de 20.000 asistentes y tienen la posibilidad de potenciar sus conocimientos, redes y oportunidades de negocio. Esta edición, además, 4YFN tiene lugar en el mismo recinto que Mobile Wold Congress, por lo que se amplía la audiencia potencial de las startups.



En sólo siete años, 4YFN se ha consolidado como uno de los eventos de referencia para los sectores de la economía digital. Es un entorno privilegiado en el que las empresas pueden incrementar sus contactos con los principales agentes del ecosistema (inversores, corporaciones, prensa), ampliar sus conocimientos del sector y participar en actividades de networking, talleres sobre habilidades técnicas, ponencias y programas de innovación abierta.



La industria TIC andaluza y sus exportaciones

Las exportaciones de la industria de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de Andalucía alcanzaron los 162 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2021, con un crecimiento del 44% respecto al mismo periodo del año anterior, al acumular el 7,5% del total exportado a nivel nacional, de 2.158 millones de euros.



Por provincias, Málaga exportó entre enero-abril de 2021 del sector TIC por valor de 86 millones de euros, con un crecimiento del 83% respecto al mismo periodo del año anterior, acumulando más de la mitad (53%) del total andaluz; seguida de Sevilla, en segundo lugar, con 48 millones y el 29%, con un alza del 10,5%; y de Granada, con 12 millones y el 7,4%, con un crecimiento del 32%. Les siguen Jaén, con 6,6 millones y el 4,1%, que crece un 21%; Cádiz, con 4,5 millones y el 2,8%, que decrece un 9,8%; y Almería, con 3,9 millones y el 2,4%, que triplica sus exportaciones con un alza del 201%. Huelva ocupa el séptimo lugar, con 1,1 millones y el 0,7%, con un alza del 21%; y Córdoba el octavo, con 861 mil euros y el 0,5%, que también crece un 6,6%.



Los destinos que más importaron bienes de la industria TIC andaluza fueron, en primar lugar, Francia, con 58 millones de euros y el 36% del total, casi doblando sus exportaciones con un 94%; seguido de Estados Unidos, con 18 millones y el 11,4%, con un crecimiento del 12,6%; Alemania, con 16 millones y el 9,9%, que también crece un 50%; Portugal, con 8,3 millones y el 5,2%, con un alza del 26,3%; y Reino Unido, con 7,5 millones y el 4,6%, que se alza también con un 16,2%.



A su vez, los productos más exportados desde Andalucía de esta industria entre enero y abril de 2021 fueron los equipos de telecomunicaciones, con 56 millones de euros y el 35%, que dobla sus ventas con un alza del 118%; los instrumentos de precisión y medida para uso científico, con 51 millones y el 31,5%, que crece un 16%; seguidos de la informática hardware, con 16,3 millones y el 10,1%, que se alza un 53%; de la electrónica industrial, con 16 millones y el 9,9%, con un crecimiento del 54%; y los componentes electrónicos, con 13 millones y el 8,2%, que decrecen un 5,4%.