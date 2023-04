Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Drogaban a sus víctimas antes de robarles Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por viernes 28 de abril de 2023 , 08:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional recibió la denuncia de seis personas que manifestaron a los agentes que fueron víctimas de robo cuando se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia narcótica que no habían ingerido voluntariamente. Los agentes investigadores consiguieron identificar, localizar y detener a los autores de los hechos tras una investigación en la que colaboraron agentes de las Comisarías Provinciales de Sevilla, Almería y del distrito Este de Málaga en las gestiones con las víctimas que residían en esas localidades Dos individuos han sido arrestados en Alicante por la Policía Nacional. Se les acusa de cometer delitos como robo con violencia, hurto, allanamiento de morada y delito contra la salud pública. Según las investigaciones, los sospechosos drogaban a sus víctimas para poder robarles mientras estaban incapacitadas. Los detenidos, de 19 y 21 años, han sido presentados ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Alicante. La investigación policial comenzó después de que un hombre denunciara en la Comisaría de Distrito centro de Alicante el robo de su cartera con 200 euros en efectivo y sus tarjetas de crédito mientras se encontraba en su habitación de hotel. Además, informó a los agentes que una de sus tarjetas había sido utilizada fraudulentamente después del robo. La víctima informó que la noche anterior había salido a beber algo y durante la noche comenzó a experimentar una pérdida parcial de memoria después de tomar alguna bebida. Sospechaba que alguien había puesto alguna sustancia narcótica en su bebida, lo mismo que le había pasado a sus dos amigos que estaban con él. Además de la denuncia anterior, se reportó otro incidente similar en las horas siguientes. Dos hombres denunciaron haber sido robados en su habitación de hotel por dos individuos que les arrebataron sus pertenencias, incluyendo la llave de la habitación. Los hombres también informaron a los agentes que estaban bajo los efectos de una sustancia que les causaba somnolencia y pérdida de memoria, a pesar de no haber consumido drogas voluntariamente. Los agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante comenzaron una investigación recopilando declaraciones de testigos y grabaciones de cámaras de los comercios donde se utilizó la tarjeta robada. Durante la investigación, se encontraron otras víctimas que habían denunciado hechos similares. La Unidad de Delincuencia Especializada de la Comisaría Provincial de Alicante y las comisarías provinciales de la Policía Nacional de Sevilla y Almería, así como la Comisaría del distrito Este de Málaga, donde vivían algunas de las víctimas que habían estado de vacaciones en la ciudad, colaboraron en la investigación para tomar declaraciones ampliatorias. Después de recopilar todas las pruebas necesarias, los agentes lograron identificar a los responsables de los robos y establecieron un plan para encontrarlos y arrestarlos. Fueron detenidos como sospechosos de cometer delitos de robo con violencia, hurto, allanamiento de morada y delito contra la salud pública. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Plantación de marihuana en un zulo de El Ejido